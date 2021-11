Carta pastoral de Mons. Mario Iceta: Fiesta de Jesucristo Rey del Universo

Queridos hermanos y hermanas:

Celebramos hoy el u?ltimo domingo del an?o litu?rgico. El pro?ximo domingo comenzamos el tiempo de Adviento que nos prepara a la celebracio?n de la Navidad. Y en este u?ltimo domingo la Iglesia conmemora a Jesucristo como rey de todo lo creado.

Esta celebracio?n tan especial para la Iglesia, instaurada por el Papa Pi?o XI el 11 de diciembre de 1925, pone el punto y final a un An?o Litu?rgico en el que hemos meditado sobre el misterio de la vida, la predicacio?n y la presencia escondida pero operante del Reino de Dios. Detalle que conmemoramos hoy para expresar, bajo el manto de un Reino eterno y universal, el sentido de la consumacio?n del plan de Dios.

Jesucristo, el Rey de justicia, de amor, de misericordia, de esperanza y de paz, es la meta de nuestra peregrinacio?n terrenal. Enraizados a esta promesa de eternidad, evocamos la santa humanidad de Nuestro Sen?or y dejamos que todo el peso del amor ?hecho carne en la ternura inmarcesible del Esposo? caiga sobre nuestras vidas.

Un rey, si?, pero con un corazo?n amoroso como el nuestro; que sufre ante el dolor, que habita en la intemperie, que ama en el designio ma?s humano. Un rey que padece hambre y sed, que es forastero y que busca morada (Mt 25, 31–46). Un rey contrapuesto al poder mundano que no se impone dominando, sino que mendiga, incluso, un poco amor mientras muestra ?en el silencio de su espera? su herida en el costado y sus manos llagadas.

Hoy contemplamos la belleza de su rostro, en una mirada que reina deslumbrante a la diestra del Padre. Aquel Nin?o indefenso y fra?gil que nacio? en Bele?n, en la humildad y en la penuria de un pesebre (Lc 2,7), es el Sen?or del mundo. Aquella primera venida era el anticipo de la gloria que celebramos hoy ?litu?rgicamente? con su segunda venida, y que se hara? realidad al final de la historia.

Y ponemos la mirada en el anuncio del Reino, en ese instante sagrado en el que Jesu?s ?ante Pilatos? anticipa las huellas de la preciosa historia que nosotros recorremos hoy. «Mi Reino no es de este mundo», confiesa el Sen?or, ante la pregunta de si, en verdad, E?l era el Rey de los judi?os. «Si mi Reino fuese de este mundo, mi gente habri?a combatido para que no fuese entregado a los judi?os; pero mi Reino no es de aqui?» (Jn 18, 36).

De esta manera, con su fidelidad, Jesu?s considera que su vida no es superior a la misio?n que recibe de su Padre. Al contrario. E?l es simplemente Rey porque su realeza, que se resume en una vida de entrega, honradez y servicio, consiste en ser presencia y testimonio del Padre. El Verbo de Dios, el Cordero inmaculado, se encarna para revelarnos el camino hacia el Reino de los Cielos. Hasta que vayamos a Su encuentro, cuando entremos en e?l por la puerta estrecha de la «hermana muerte» (San Francisco de Asi?s). Queridos hermanos y hermanas: la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo «ampli?a nuestra mirada hacia la plena realizacio?n del Reino de Dios, cuando Dios sera? todo en todos (cf. 1 Cor. 15,28)», recordaba el Papa eme?rito Benedicto XVI el 25 de noviembre de 2012, al te?rmino de la concelebracio?n eucari?stica con seis nuevos cardenales creados durante el Consistorio. Y, ciertamente, cabe destacar que este Reino de Cristo fue confiado a la Iglesia, «que es semilla y principio», y que «tiene la tarea de anunciarlo y proclamarlo entre las personas, con el poder del Espi?ritu Santo». En este di?a tenemos tambie?n presente, de una manera muy especial, a la Santi?sima Virgen Mari?a. Ella, como Reina del Cielo y de la Tierra, nos ayuda a prolongar la obra salvi?fica de Dios y nos ensen?a a amar ?como Ella lo hace? al u?nico Rey que no vino a ser servido sino a servir. Nunca olvidemos que «el Reino se manifiesta en la misma persona de Cristo» (Lumen Gentium, 1, n. 5). Solo asi?, la Iglesia peregrina y la Iglesia celestial se unira?n, para siempre, de manera definitiva en el Reino del Padre. Con gran afecto os deseo un feliz di?a de Jesucristo Rey del Universo. + Mario Iceta Gavicagogeascoa Arzobispo de Burgos





