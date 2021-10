Carta pastoral de Mons. José Manuel Lorca: Contamos lo que hemos visto y oído

La imagen del ciego de nacimiento ante Nuestro Señor es una estampa bella que nos anima a acercarnos a Jesús con confianza para decirle en este tiempo: «Señor, que vea», y para poder volver a escuchar su contundente respuesta: «Tu fe te ha salvado». ¿Lo recordáis? El Señor habla muy claro e ilumina nuestra mente para la solución de nuestros problemas, que los coloca al alcance de sus manos, diciéndonos, solo te basta la fe, nada es imposible para el que cree. El Señor lleva la iniciativa siempre cuando sale a nuestro encuentro en todos los momentos concretos de nuestra vida y nos concede su gracia. Jesús nos necesita bien dispuestos y colaboradores. Ahora viene la pregunta fundamental: ¿Estás tú preparado para responder con generosidad? Pues, mira, hoy la Iglesia vuelve a llamar a tu puerta otra vez más este año para que tengas el gozo de reconocer el bello rostro de Jesús, pero ahora piensa un momento: Cuándo venga de nuevo el Señor, ¿estarás en casa? Porque Jesús pasará cerca de ti, por el mismo camino por el que vas tú y será necesario que fortalezcas tu fe.

Como el ciego Bartimeo debemos estar siempre alerta, en el camino, atentos a esta maravillosa oportunidad que nos da Dios, porque es seguro que pasará cerca de ti. Muéstrate tal como eres, desde la verdad, sin miedo a lo que te pueda pedir el Señor, que nunca superará tus posibilidades y, además, contarás con su especial ayuda. Confiesa tu fe y dile al Señor: Tú eres mi Dios, Tú le das sentido a toda mi vida, a toda mi historia, ten misericordia de mí, Jesús, y perdona mis faltas y mis pecados? Acercarte a Dios con verdadera confianza y con fe, porque el Señor te espera con los brazos abiertos, reza, confía y camina.

En este domingo celebramos el DOMUND, será hoy una oportunidad para comprender que el testimonio del amor, que es el alma de la misión, concierne a todos. Para que la misión no se quede en una anécdota o en otra actividad más dentro de la comunidad parroquial, debe tenerse muy claro que tiene que ser producto de la caridad y la mejor caridad es que todo el mundo conozca el amor misericordioso de Dios, conozca su Palabra, le conozcan a Él y se conviertan en testigos de la Buena Nueva. Nadie debe quedarse al margen, todos debemos colaborar, cada uno como sepa y pueda, para que Cristo sea cada vez más conocido y amado, por eso se te invita a contar lo que has visto y lo que has oído.

En la Iglesia estamos viviendo un tiempo precioso, la preciosa oportunidad que nos da el Señor para valorar el caminar juntos, en sinodalidad, conociendo al hermano que va junto a ti en el mismo proyecto. ¡Somos el Pueblo de Dios, un pueblo de hermanos y compañeros de viaje! Estamos obligados a abrir bien los ojos para ver a los de cerca y a los de lejos, saber de sus necesidades y ayudarnos mutuamente con el regalo que hemos recibido del Señor. La tarea más bella es comunicarles lo que hemos visto y oído de la boca del Señor. Mucho ánimo y, ahora, ved cómo vais a ayudar a las misiones, que cada uno lo piense, porque hay muchas formas, repasad vuestras posibilidades, pero no os olvidéis de rezar a Dios por los misioneros y colaborar económicamente en esta necesaria labor de la Iglesia.

+ José Manuel Lorca Planes

Obispo de Cartagena





