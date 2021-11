Carta pastoral de Mons. Francisco Cerro: Nace la asociación belenista diocesana

Siempre me ha conmovido el Misterio de la Navidad, la fiesta cristiana que más ha influido en la humanidad, en la cultura, en la familia, en el arte, en la mística… No tendríamos Semana Santa, si no hubiera sucedido el acontecimiento de la Navidad. Dios se hace hombre, para vivir, morir y resucitar por nosotros los hombres y por nuestra salvación.

Esta asociación belenista diocesana, nace con vocación de aglutinar a todos los que en nuestra archidiócesis se sienten llamados a potenciar el carácter evangelizador que se puede realizar a través del Belén y de todas las expresiones de la Navidad, la auténtica Navidad cristiana.

No nos debemos dejar arrebatar la Navidad cristiana, sino que debemos potenciar su contenido esencial, su profundidad, su capacidad evangelizadora y de asombro para nuestro tiempo tan atraído por tantos espectáculos, estrellas y entretenimientos, que nos hacen perder el sentido profundo de la Navidad. Si no existiera la Navidad, habría que pedir al Señor que la creara,

para conmover a los corazones más duros.

Tres son las claves que se remarcan con el inicio de esta asociación y que en estos primeros pasos de vuelta a una «cierta normalidad» nos puede ayudar. Es siempre aportar para no dejarnos arrebatar lo que siempre ha sido clave en la evangelización cristiana.

1. Abierta a todos los belenistas de la archidiócesis. Pido a todos los que viváis con pasión y devoción el Misterio de la Navidad que os apuntéis a esta asociación. No hay cuotas, sino un sencillo carnet de pertenencia con el único compromiso de colaborar, dar vida, alentar en las parroquias, colegios, centros sociales, cofradías, asociaciones, el entusiasmo de poner el Belén

con todo lo que emana de la auténtica Navidad. El mundo se muere de frío, sin el Misterio de la alegría de la Navidad, de la familia unida en torno a las raíces cristianas de nuestra vida.

2. Caminando juntos con alegría. La asociación belenista diocesana, durante todo el año tendrá sus actividades. El inicio de la campaña de Navidad, comenzará el 4 de octubre, día de san Francisco de Asís, y terminará el día de la Presentación de Jesús en el Templo, el 2 de febrero. Se facilitará un programa sobre todas las actividades que se ofrecen. Un momento clave será el

«pórtico de la Navidad» que por primera vez se realizará en el Santuario de los Sagrados Corazones de Toledo.

3. Coordinación de todo. Son muchas las casas en las que ya se está haciendo el Belén. Buscamos sumar más que restar. Queremos propagar el espíritu navideño, donde se viva el misterio navideño. Ojalá se hiciese en todas las parroquias un Belén donde sobre todo en familia, se disfrute de la alegría y del gozo de que Dios se ha hecho Niño, para viviendo nuestra vida, nosotros vivamos la suya.

Bendigo y aliento a esta iniciativa de la asociación diocesana de belenistas y animo a todos a acogerla con entusiasmo y agradecimiento por el servicio que está llamada a realizar.

+ Francisco Cerro Chaves

Arzobispo de Toledo

Primado de España





