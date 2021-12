Carta pastoral de Mons. Francesc Pardo i Artigas: Yo y nosotros, ¿qué tenemos que hacer?

Esta es una pregunta que siempre nos debemos hacer, y más para vivir la próxima Navidad, en la perspectiva de iniciar un nuevo año y para confiar en el Evangelio de Jesús.

De hecho, la pregunta ya fue dirigida a Juan el Bautista por aquellos que al escucharle entendían que había que hacer algo para prepararse para el acontecimiento que él anunciaba: la llegada de quien tenía que venir, el Mesías. Y Juan no contesta con generalidades, sino que concreta pensando en aquellos que tienen de todo, comida y vestidos; no teme indicar a los cobradores de impuestos que no sean “corruptos”, con una expresión muy actual. También los guardas, los policías de su tiempo, son objeto de sus sugerencias concretas.

Todos deberíamos responder a la pregunta. Pero yo me atrevo, con riesgo, a proponer humildemente algunas indicaciones para ayudar y animar a responderla concretamente.

? Si ya eres cristiano pero tienes dormida tu fe porque no rezas, no celebras la Eucaristía habitualmente y no experimentas el gozo de serlo, anímate nuevamente a vivir el amor de Jesús por ti y su deseo de que seas feliz. Pide sinceramente: “¡Señor, ayúdame a vivir mi fe!”.

? Si tienes los bienes necesarios para vivir tú y tu familia con dignidad y con las necesidades cubiertas, piensa en todos los que no pueden tener aseguradas la alimentación, la vivienda o la electricidad, por no tener trabajo o la documentación para trabajar, y que necesitan ayuda. Colabora con Cáritas u otras ONG de confianza.

? Si estás casado desde hace ya algunos años, vuelve a recordar y a valorar el amor que te ha unido a tu pareja. Que, para ti, el marido o la esposa sea un don, un regalo maravilloso. Renovad la comunicación, la valoración de todo lo que habéis vivido, y que la rutina y los años den más firmeza a vuestro matrimonio.

? Si eres abuelo o abuela y te parece que ni los hijos ni los nietos te tienen bastante en cuenta, y que solo te quieren para hacer de canguro, cambia tu percepción. Has dado tu vida por los tuyos, y ahora tienes que ayudar a los nietos a crecer, aunque te parezca que no te lo agradecen. Seguro que te quieren y valoran y, en todo caso, tienes que continuar haciendo lo que siempre has hecho: dar sin esperar recompensa.

? Si ejerces una profesión liberal, de servicio a las personas, sé un buen profesional y justo en el cobro de los servicios.

? Si eres trabajador sé responsable del trabajo que tienes encomendado, y solidario con tus compañeros.

? Si eres empresario y quizás a causa la crisis de la COVID–19 tienes datos objetivos para reducir la plantilla, haz un esfuerzo para mantenerla, a pesar de que el resultado económico del ejercicio sea temporalmente deficitario.

? Si eres hijo o hija, no puede ser que la casa de tus padres sea una pensión “de las tres B”: buena, bonita y barata. Tienes que ser responsable del hogar donde vives.

? Si eres el obispo, o cura, o religioso / religiosa… renueva tus compromisos. No los veas como una carga pesada, sino con la convicción de que es la mejor manera de vivir, que tú has escogido y que te tiene que hacer feliz.

? A todos se nos urge a preguntarnos cómo preparamos la fiesta del nacimiento de Jesús para que no sea únicamente un recuerdo, sino para que Jesús verdaderamente renazca en nuestra vida y en la vida de nuestras familias.

¡Nos quedan quince días para prepararnos!

+ Francesc Pardo i Artigas

Obispo de Girona





