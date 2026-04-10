Cáritas recibió el año pasado 33,1 millones de euros de la casilla solidaria de la Renta: "Únete al movimiento doble X"

Cáritas ha recibido más de 33,1 millones de euros durante el pasado año procedentes de la asignación tributaria. Dichos fondos se han destinado a programas de acompañamiento para personas y familias en situación de vulnerabilidad, destacando los proyectos de acogida y asistencia (37,98%), personas sin hogar (12,7%) y empleo (10,05%).

¿Cómo se reparten los fondos?

Desde 2017, los fondos de la casilla de Actividades de Interés Social, conocida como la 'X Solidaria', se distribuyen mediante una convocatoria pública de subvenciones. Las Comunidades Autónomas gestionan el 80% de los recursos, mientras que el Estado reparte el 20% restante, y las ONG destinan los fondos íntegramente a proyectos concretos.

El "movimiento doble X"

Eduardo López, del equipo de Comunicación de Cáritas Española, explica que "la solidaridad de los contribuyentes españoles a través de las casillas de la asignación tributaria permite a Cáritas poner en marcha cada año cientos de proyectos sociales". La organización obtiene fondos tanto de la casilla de Actividades de Interés Social como de la destinada a la Iglesia católica.

De esta manera, el contribuyente puede multiplicar su solidaridad al aportar el 1,4% de sus impuestos a ambas causas. López añade que "este sencillo gesto no supone pagar más ni que se le vaya a devolver menos en el resultado de su declaración".

Cáritas



Con motivo de la nueva campaña de la Renta, Cáritas ha lanzado la iniciativa "Únete al movimiento doble X" para invitar a la sociedad a marcar ambas casillas. El objetivo es seguir impulsando una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria.

López resalta la importancia de este gesto: "Marcando ambas casillas podemos apoyar a cientos de proyectos de atención a personas en situación de pobreza y exclusión, y, al mismo tiempo, la importante labor pastoral y litúrgica que lleva a cabo la Iglesia católica en España".

En la pasada primavera, el 50,5% de los contribuyentes , más de 12,3 millones, marcaron la casilla solidaria. Sin embargo, un porcentaje importante no marca ninguna o solo la de la Iglesia, lo que provoca que esos fondos pasen directamente a las arcas del Estado.