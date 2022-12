Cáritas advierte de "las estrategias de supervivencia" de las familias para llegar a fin de mes: "Son heridas"

Caritas Española ha lanzado la campaña de Navidad en apoyo de los más vulnerables, 'Solo el amor lo ilumina todo'. Desde la institución remarcan que frente a la compleja realidad que vivimos hoy en día es necesario que brillen luces que hagan superar los miedos y los prejuicios.



María Ángeles García, responsable del equipo donantes de Cáritas Española, ha estado este martes en 'Ecclesia al Día' para subrayar la importancia de la campaña: “La Navidad es una época del año donde se iluminan las calles, los escaparates, los árboles de Navidad, nos reunimos y festejamos, pero hay muchas personas que viven en la oscuridad en esta época. Esta campaña es una invitación a ver la realidad de estas personas que están enfrentándose a serias dificultades, bien personas que son mayores, están solas, no llegan a final de mes o no tienen un techo en el que cobijarse este invierno”.

??Te invitamos a iluminar las vidas de millones de personas que siguen viviendo en la oscuridad.



Enciende su esperanza con la energía más poderosa, el amor??.



Esta Navidad, seamos luz para los demás??. Solo el amor lo ilumina todo.



???#ComparteTuLuz en https://t.co/XKnWywITeBpic.twitter.com/hje6WvTD3E — Cáritas Española ?? (@_CARITAS) December 17, 2022

Es verdad que los españoles somos solidarios por naturaleza y Cáritas sigue ayudando a miles y miles de personas en unas fechas donde todos somos más concienciados con todo ello. ¿Qué se puede hacer en concreto?



“Cada uno en el día a día ya puede hacer muchas cosas, gestos con la persona que tenemos en frente, sonreír, cuidar a la persona, escucharla, comprenderla. En nuestro día a día podemos hacer mucho más de lo que nos pensamos y luego por supuesto también las personas pueden colaborar con Cáritas haciendo una donación a través de la página web y también se puede hacer una transferencia por Bizum y en la Cáritas diocesana más cercana”, ha afirmado María Ángeles.

Estamos viendo lo que está ocurriendo en este tiempo tan complicado con la subida de los precios en todos los sentidos y Cáritas sigue ayudando a tantísimas personas. Hay más de seis millones que no pueden vivir en condiciones dignas, que no pueden pagar la calefacción y esta Navidad va a ser muy complicada para todas esas personas.

“Según el Informe que sacamos el mes pasado, tres de cada diez familias no tienen presupuesto para llegar a fin de mes en condiciones dignas. Las familias ponen en marcha estrategias de supervivencia como por ejemplo no poner la calefacción, quitar a los niños del comedor o de las actividades extraescolares, pero son medidas que van generando heridas en los hogares. Encima ahora con la crisis de la inflación está haciendo mucho daño en las familias, son familias que todavía no habían salido de la crisis del 2008 o la provocada por la pandemia. Este aumento de los precios es una situación que es nueva para una gran parte de la población, pero desgraciadamente es vieja y complicada para muchas familias que ya venían sufriendo esta situación”, ha remarcado la responsable del equipo donantes de Cáritas Española.

.@NatPeiro, secretaria general de @_CARITAS, en @TRECEAlDia: “Con la campaña de Navidad queremos poner luz sobre las situaciones de dificultad que viven muchas familias” #ComparteTuLuzpic.twitter.com/kkkkrVuRZ2 — Laura Daniele (@laurasdaniele) December 19, 2022

Este año además la campaña cuenta con unos embajadores de lujo, el grupo Siempre Así que ha tenido “la gentileza y la generosidad de producir un villancico, el tradicional 'Los peces en el río', exclusivamente para Cáritas y les estamos agradecidos”. Un vídeo que además se ha grabado en un centro de formación de Cáritas Diocesana de Sevilla.



Por último, ¿qué deseo tiene Cáritas para el próximo año?: “Que el amor ilumine los hogares que están sufriendo las consecuencias de la pobreza y de la exclusión. Todos compartamos nuestra luz para que estas personas puedan vivir en mejores condiciones. Mi agradecimiento a los miles de donantes y a las empresas que confían en Cáritas y a los voluntarios que forman parte de la Confederación, porque sin ellos nuestra labor no sería posible”.