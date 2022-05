El cardenal Omella invita a "predicar el amor hacia el prójimo", aunque a veces "sea difícil"

"La caridad y la atención a los pobres la tenemos que entender como una labor no solo a los que no tienen dinero, sino a los que sufren, a los que están solos, enfermos y sin esperanza". Así lo expresó el cardenal Juan José Omella, persidente de la Conferencia Episcopal Española en su discurso de Inauguración durante la Asamblea Plenaria del mes de abril.

Así, este 12 de mayo, a través de sus redes sociales, el cardenal ha invitado a "predicar el amor hacia el prójimo". No obstante, el arzobispo de Barcelona ha reconocido que "es difícil en ocasiones". Por eso, ha pedido que "recemos con intensidad" para que Dios "nos regale poder participar de su Amor, por lo menos durante este día".

Es necesario predicar el amor hacia el prójimo. Pero todos sabemos lo difícil que resulta en ocasiones. Pidamos con intensidad a Dios que nos regale poder participar de su Amor, por lo menos durante este día. — Card. Juan José Omella (@OmellaCardenal) May 12, 2022

La opción por los pobres

No es la primera vez que el cardenal Omella habla de la "opción por los pobres", que encuentra su origen en la invitación de Jesús: "Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme". "De hecho, esta será la pregunta de examen cuando dejemos este mundo: ¿Has amado? ¿Has vivido atento y ayudando a los más pobres y los que más sufren? Seremos examinados en el amor. Por ello la actualización por la que me pregunta pasa por entender siempre nuestro servicio hacia la persona que sufre y por ello tenemos que hacer tanto una escucha activa de nuestro entorno como participar cristianamente en él".

El ejercicio de la caridad

La preferencia por los pobres y marginados no se puede quedar solo en eslóganes y palabras. Por eso, el arzobispo de Barcelona, "conviene hacer realidad la exhortación que nos dirige la Palabra de Dios: «Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras». Esto es lo que los católicos intentamos hacer a través de Cáritas y de tantas otras instituciones de Iglesia que trabajan para hacer real y palpable el mandamiento del amor. La caridad, pues, nos aporta el amor".