El card. Omella apela al "diálogo con empatía" ante la mesa entre los gobiernos central y catalán

El arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, card. Juan José Omella, ha apelado de nuevo al "diálogo" con "empatía", y escuchando "los unos a los otros" y no al "monólogo", ante la reunión esta semana de la mesa de dialogo entre los gobiernos central y catalán.

En una entrevista en Ràdio Estel, que hoy ha estrenado programación, y preguntado sobre la mesa de diálogo, el arzobispo ha dicho: "A veces no escuchamos suficiente y convertimos el diálogo en una especie de monólogo".

A pesar de las diferencias que podamos tener con nuestro interlocutor, sabemos que puede haber destellos de verdad en lo que nos dice. El diálogo, fundamentado en la verdad, siempre es el camino.



Os deseo una buena #Diada2021. https://t.co/7J6XremiKxpic.twitter.com/lnhulXusV1 — Card. Juan José Omella (@OmellaCardenal) September 11, 2021

En este sentido, ha apelado a "escuchar con una actitud de apertura al otro y escuchando las razones. Este es el camino que tenemos que aprender todos: familia, política, sociedad y también dentro de la Iglesia".

Según el card. Omella, el diálogo entre los dos gobiernos ha de ser también escuchando los silencios del otro, ha de ser "más profundo, de empatía hacia los sentimientos del otro, pero no es solo una cosa estructural la que ha de cambiar, sino que el cambio ha de ser de corazón. Como dice el papa Francisco, tenemos que reconciliarnos con la historia y con nosotros mismos, porque tenemos muchas heridas mal asumidas".

"En el tema político no entro, pero sí en la actitud, hay que escuchar las razones de los unos y los otros", ha añadido el arzobispo, que ha reconocido que ha hablado con muchos políticos "de aquí y de allá", y ha señalado que el Papa también les dice a sus obispos: "Escuchad con humildad y servitud al pueblo de Dios". "A veces los políticos no lo saben hacer, hablan en los parlamentos, pero se insultan, no dialogan", ha concluido Omella