El Card. Omella advierte que "la crispación nunca es la solución": "Dialoguemos, tendamos puentes"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Barcelona, Mons. Juan José Omella, ha invitado a "dialogar, tender puentes, perdonar y rectificar" frente a la "crispación".

"La crispación nunca es la solución. Dialoguemos, tendamos puentes, aprendamos a perdonar, rectifiquemos si es necesario. Dios nos ayuda a transformar el resentimiento en amor", subraya Omella en un tuit

La crispación nunca es la solución. Dialoguemos, tendamos puentes, aprendamos a perdonar, rectifiquemos si es necesario. Dios nos ayuda a transformar el resentimiento en amor. — Card. Juan José Omella (@OmellaCardenal) May 5, 2021





Así lo ha indicado el presidente de la CEE en un mensaje publicado este miércoles 5 de mayo coincidiendo con el día después de las elecciones autonómicas a la presidencia de la Comunidad de Madrid, en las que ha resultado vecedora la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso.









El discurso del Card. Omella durante la primera Asamblea Plenaria de este 2021

Ya en su discurso en la primera Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) este 2021 el Card. Omella subrayaba la 'desigualdad social' que está creciendo en España: ""No es momento para disputas inertes entre partidos políticos, no es tiempo para soluciones fáciles y populistas a problemas graves, no es el momento de defender intereses particulares".

Por otro lado quiso explicar que "la política existe para servir y ahora está llamada a servir más que nunca y a olvidarse de la consecución de intereses partidistas o su imposición ideológica aprovechando la crisis humanitaria y social que padecemos".