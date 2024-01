La campaña vocacional de los salesianos, 'Un sueño para ti': “Todos estamos llamados a una vocación”

En 'ECCLESIA al día' hemos tenido oportunidad de hablar con José Carlos Sobejano, coordinador de Animación Vocacional Salesianos. José Carlos nos ha contado que ésta es una campaña de impacto nacional y se lanzó el día ocho de enero, cerca de la fiesta de San Juan Bosco que se celebrará el 31 de enero.

Ha afirmado que esta llamada tiene un alcance nacional, es un mensaje claramente vocacional y amplio. Los salesianos quieren que esta campaña llegue a todas sus casas, a educadores, a las comunidades religiosas y a niños y jóvenes que son llamados por Dios a una vocación.

En palabras de José Carlos: “Lo importante no es descubrir cuál es nuestro sueño personal si no el sueño de Dios para cada uno de nosotros.” La campaña no se dirige solamente a aquellos que no hayan descubierto aún su vocación si no a los que ya la tienen, para así poder actualizarla y renovarla.

Sembrando esperanza, vida e ilusión

“Todo el mundo esta llamado a una vocación concreta”. Se destina también para los jóvenes y para despertar el compromiso que puedan sentir a ser llamados salesianos de Don Bosco. José Carlos nos ha confesado que “el sueño de los salesianos es el sueño de Don Bosco, que los jóvenes tengan un futuro de esperanza, para que descubran lo que Dios les pide”. Sembrando esperanza, vida e ilusión en nuestros jóvenes seremos capaces de que se comprometan como buenos cristianos”.

Le hemos preguntado a José Carlos sobre las vocaciones de los salesianos, a lo que nos ha afirmado que hoy en día Dios sigue llamando y los jóvenes tienen que descubrir esa llamada. Actualmente, tienen un grupo de 12 jóvenes en discernimiento vocacional. Ante la pregunta de ¿me llamará Dios a ser Salesiano?, José Carlos nos cuenta que tienen las estructuras suficientes para poder responder y ayudarles, acompañándolos en el Camino.

Tanto en Sevilla como en Madrid esos jóvenes tendrán unas experiencias concretas de una semana, quince días o un mes para un discernimiento mayor y así poder responder a esa pregunta. Además, cuentan con tres encuentros vocacionales para ayudar a todos los jóvenes.

La campaña esta dividida en cinco grandes bloques: recursos para niños, para comunidades salesianas, para las comunidades educativas y pastorales, para la gran familia salesiana y para la cartelera vídeos y otras categorías.