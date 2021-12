La basílica de la Sagrada Familia reúne cerca de dos mil personas en la vigilia ecuménica de Taizé

La basílica de la Sagrada Familia vivió ayer, domingo 12 de diciembre, uno de los momentos más emotivos de las actividades que ha propuesto la Archidiócesis para conmemorar la inauguración de la torre de la Virgen María.

Cerca de dos mil personas, especialmente jóvenes, llenaron la basílica para vivir una oración de Taizé, contando con la presencia del hermano Alois, prior de Taizé y otros hermanos de la comunidad.

También asistieron al acto el arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el card. Juan José Omella, y los obispos auxiliares mons. Sergi Gordo y mons. Javier Vilanova. Diferentes autoridades del ayuntamiento de Barcelona estuvieron presentes como el comisionado de Diálogo Intercultural y Pluralismo Religioso, Khalid Ghali Bada, el director de Servicios de Relaciones Internacionales, Felip Roca, y Eduard Ibáñez, en representación de la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Cataluña.

El encuentro vivido en la Sagrada Familia ha consistido en una vigilia de oración con cantos de Taizé y textos de reflexión en el emblemático espacio de Antoni Gaudí. El acto ha tenido lugar en el marco del tercer domingo de Adviento, dentro de los actos organizados con motivo de la inauguración de la Torre de la Virgen María.

La comunidad de Taizé y la ciudad de Barcelona han estado siempre ligadas una con la otra. La comunidad ecuménica ha vivido momentos inolvidables en la Ciudad Condal como el Encuentro Europeo de Jóvenes en Barcelona en el año 2000 o la oración con los hermanos de Taizé en la basílica de Santa María del Mar en 2018.

Taizé es un referente ecuménico de encuentro de cristianos de diferentes denominaciones y una vez más, la basílica de la Sagrada Familia, ha sido un espacio de acogida, de oración, de preparación a la Navidad y de convivencia.

