Barriocanal: “Todos los recursos de que dispone la Iglesia, están al servicio de su misión”

“Todos los recursos de que dispone la iglesia, están al servicio de su misión, tanto los derivados de la gestión de su patrimonio como los donativos y los derivados de las colaboraciones con las administraciones públicas como la Asignación Tributaria”. Así lo ha explicado el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Giménez Barriocanal, que ha participado en las Jornadas de trabajo sobre sostenimiento de la Iglesia que se celebran en Madrid este 12 y 13 de mayo.

“Hay que concienciar a los fieles de la necesidad que tiene la iglesia de una colaboración que sea permanente”, ha subrayado el presidente del grupo Ábside, y para ello, establecer unas fuentes de sostenimiento sólidas, ya que la economía se une a la misión de la Iglesia también como una herramienta necesaria”.

Para ello, Giménez Barriocanal ha destacado que las diócesis deben tener “una política de comunicación activa”, que proyecte “hacia fuera la imagen real De la Iglesia, y para esto es clave la Transparencia”. Además, ha instado a “buscar el compromiso de todos los que formamos la Iglesia con su sostenimiento”.

la Iglesia es "pueblo entre los pueblos"

“Estamos en una gran transición en la que salimos de una comprensión de una Iglesia-Sociedad a una en la que la Iglesia es «pueblo entre los pueblos»”. Este es el tema que el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha desarrollado en su participación en las Jornadas. “La pertenencia eclesial aparece ahora muy difuminada, pese a que la mayoría de los españoles se declara católicos”.

El Papa “nos invita a crecer en participación, comunión y misión, y colaborar en el sostenimiento también es signo de pertenencia eclesial”. Por eso, ha expresado que “en las diócesis se tiene que ir creciendo en lo que significa el sostenimiento económico o la autofinanciación… es señal de crecimiento de la pertenencia y presencia de Iglesia en sociedad”.

Especialmente, ha destacado, son los laicos los que están llamados “como miembros de la Iglesia y como ciudadanos que viven en sociedad con derechos y deberes”, junto con todos los que estamos “llamados a compartir nuestro tiempo, nuestro talento, nuestra vida, nuestra oración, nuestros bienes. Compartir lo que somos y tenemos. Compartir la misión”.

El tiempo regalado “de miles y miles de personas es signo de la Iglesia del siglo XXI”, ha insistido. Por eso, “el talento compartido que pone a disposición de los demás los dones recibidos tiene una importancia pastoral de primer orden. Los bienes compartidos que permiten a la Iglesia llevar a cabo su misión caritativa, su misión catequética, litúrgica o cultural”.

"En España cada domingo va más gente a misa que al fútbol"

Por su parte, el director de la Oficina de Información, Josetxo Vera, ha destacado "la dificultad de la Iglesia, y todas las instituciones, a adpatarse a las nuevas realidades de comunicación".





"¿Por qué una persona se dispone a sostener la Iglesia? Porque esa persona esta enmorada de la Iglesia. ¿Quien se enamora? Quien la conoce. ¿Que hay que hacer? Una ingente labor de comunicación de la vida de la Iglesia". Con estas preguntas y respuestas Vera ha explicado que la comunicación eclesial debería ir dirigida a tres públicos: "La gente que participa de la vida de la Iglesia. En el sostenimiento es imprescindible movilizar a los sacerdotes, que se impliquen en la necesidad de comunicar, cuidando la comunicación interna".

Por otro lado, "con los beneficiados de la vida de la iglesia; los que van a misa, a la catequesis, a Caritas, a un comedor, que se pueden plantear devolver o que reciben".

Y por último, el declarado "no católico" , que pese a que no participa, "tiene cierta cercanía de la vida de la Iglesia". "En España cada domingo va más gente a misa que al futbol, pero el lunes se habla del futbol. No comunicamos nuestra vida de Iglesia en nuestra vida normal", ha lamentado Vera antes de concluir animando a todos "a ese esfuerzo por comunicar esta Iglesia real, esa verdad de la Iglesia... lo que somos, lo que hacemos, lo que sentimos".