Barcelona completa el cupo de voluntarios para la visita del Papa León XIV, Madrid y Canarias siguen buscando

El registro de voluntarios para la visita del Papa León XIV a Barcelona se ha cerrado oficialmente. Según ha comunicado la web oficial del viaje del Pontífice, la expectación generada en la ciudad condal ha sido tal que ya se ha cubierto por completo la necesidad de personal de apoyo para los actos previstos del 9 al 11 de junio de 2025. Este hito marca un punto clave en los preparativos del viaje apostólico a España, que se desarrollará del 6 al 12 de junio.

Los coordinadores de la visita han expresado su profundo agradecimiento ante la masiva respuesta de la gente. "No hacen falta más manos. Muchas gracias a todos los que han ofrecido su tiempo", han subrayado en un comunicado oficial. Además de agradecer el gesto, han animado a todos los fieles a seguir apoyando la visita del Santo Padre a través de la "oración", destacando la dimensión espiritual del evento más allá de la logística y la organización.

Madrid y Canarias, a la espera de voluntarios

A diferencia de Barcelona, las inscripciones para ser voluntario en las otras dos paradas del Pontífice en España, Madrid y Canarias, continúan abiertas. Desde la organización se hace un llamamiento a la colaboración para cubrir las necesidades en la capital, donde León XIV permanecerá del 6 al 9 de junio, y en el archipiélago canario, etapa final de su viaje, programada para los días 11 y 12 de junio.

La Iglesia ha recordado que la participación activa es fundamental para el buen desarrollo de los eventos programados en ambas sedes. La organización busca personas dispuestas a colaborar en un evento que se prevé multitudinario y que requiere un gran esfuerzo colectivo para garantizar el éxito de la visita y la seguridad de todos los asistentes.

¿Cómo se puede colaborar?

Las formas de colaboración son variadas y se adaptan a las posibilidades de cada persona. Una de las principales vías es la de ser voluntario, participando directamente tanto en los trabajos de preparación previos a la llegada del Papa como en las tareas de apoyo logístico y organizativo durante los actos públicos que se celebren en Madrid y Canarias.

Otra opción es realizar alguna colaboración en especie. Este tipo de ayuda es muy valiosa para la organización e incluye la aportación de recursos como transporte para el desplazamiento de materiales o personas, servicios profesionales, material de diversa índole o la aplicación de conocimientos profesionales específicos en áreas como la comunicación, la sanidad o la seguridad.

Finalmente, se ha habilitado una vía de colaboración centrada en la hospitalidad: ofrecer casa para la acogida de peregrinos. Esta es una de las formas más tradicionales y directas de participar en las grandes citas eclesiales, abriendo las puertas del propio hogar para alojar a los fieles que se desplazarán desde otras partes de España y del mundo para participar en los actos.

La agenda del viaje a España

El viaje apostólico de León XIV a España comenzará el 6 de junio de 2025 en Madrid, donde agotará la mayor parte de su agenda y permanecerá hasta el día 9. Posteriormente, el Pontífice se trasladará a Barcelona, en una visita de tres días, del 9 al 11 de junio, para la cual, como se ha indicado, el cupo de voluntarios ya está completo.

La etapa final de su periplo por el país será en las Islas Canarias, a donde llegará el 11 de junio y permanecerá hasta el día 12, poniendo fin a una visita de una semana de duración. Este viaje supone el regreso de un Pontífice a España después de varios años y ha generado una gran expectación en las tres sedes que visitará.