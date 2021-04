La asombrosa historia de José Medina: de hacer autostop a crear la Pastoral de la Carretera

El director del departamento de Pastoral de la Carretera, José Aumente, recogió el pasado viernes, 23 de abril de 2021, el premio Ponle Freno a la trayectoria en seguridad vial. Esta acción social reconoce con estos galardones el esfuerzo de personas y entidades en su empeño por mejorar la Seguridad Vial y reducir el número de víctimas.

Esta ceremonia reunió a todos los protagonistas que contribuyen, día tras día, a reducir la siniestralidad y persiguen el gran objetivo para el que nació esta plataforma de acción social: dejar el contador de víctimas a 0.

En la entrevista que José Aumente dejó a 'Aleluya' contó, entre muchas cosas, como nació este departamento y resulta ser una mágica historia de cuento.













El momento que le quedó marcado al cura

La asombrosa historia comenzó en una fría Nochebuena del año 1962. Era ya por la tarde y el entonces párroco de Somosierra, un pequeño pueblecito de la sierra madrileña, José Medina, se encontraba en la carretera a la altura de Roblegordo esperando que algún coche pasara por la carretera para poder llegar hasta su parroquia haciendo autostop y celebrar la Misa del Gallo. A esas horas, a punto de la cena de Navidad, eran muy pocos los coches que circulaban por la carretera. "La mayoría de coches no paraban y se hacía ya de noche" nos contó José.

Finalmente apareció un camionero. Había sufrido una avería en el motor y viajaba hasta Burgos para celebrar la Navidad con su familia, aunque ya sabía que no llegaría a tiempo. “José aceptó subirse a ese camión y en ese tramo, que no era muy largo, el camionero expresó al cura la gran frustración de ese trabajo, que nunca les dejaba estar con la familia. Incluso en la Nochebuena no podía ni siquiera cenar con la familia. Eso lo quedó marcado a aquel cura e intentó ver cómo podía entrar más en contacto con aquellos camioneros” nos cuenta José













Tres kilómetros para darse cuenta del duro trabajo del camionero

En apenas tres kilómetros se dio cuenta de lo duro que era ser camionero: largas temporadas fuera de casa, muchas horas al volante, viajar con la preocupación de que no roben la mercancía. A partir de aquel momento pensó que la Iglesia también tenía que salir al encuentro de todas las personas que pasan media vida en la carretera.De esta forma tan sencilla comenzó la Pastoral de la Carretera, que en el año 2018 celebró sus 50 años de trabajo.

La Pastoral de la Carretera pertenece a la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española. En octubre de 1967 se creó oficialmente este departamento con el objetivo de alentar el anuncio y la vivencia de la fe cristiana de los profesionales de la carretera, conductores, peatones y viajeros en el uso de la vía pública y de los vehículos.

“En Somosierra comenzó esta pastoral que él ni siquiera sabía dónde podía terminar. En el año 1967 la CEE aprueba esta Pastoral y el siguiente año comienza a funcionar con total normalidad. En 2018 celebramos los 50 años” recuerda el director.