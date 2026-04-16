Así suena 'Alza la Mirada', el himno del viaje del Papa León XIV a España, impulsado por VIVAFE

Alza la mirada - VIVAFE y el Gran coro de voces católicas de las archidiócesis de Madrid y Barcelona y diócesis de Canarias

Ya es oficial y se puede escuchar en COPE y VIVAFE: "Alza la mirada" ha sido presentado como el himno que va a acompañar la próxima visita del Papa León XIV a España. Se ha convertido en una de las movilizaciones corales más ambiciosas de la música católica reciente en el país.

Esta iniciativa, impulsada por VIVAFE, la comunidad de música católica de ÁBSIDE MEDIA, junto al Gran Coro de Voces Católicas de las archidiócesis de Madrid y Barcelona y las diócesis de Canarias, nace con el propósito de expresar unidad y comunión con el Papa a través de un lenguaje artístico actual.

La dirección artística y la producción musical han corrido a cargo de Pablo Cebrián, quien ha liderado un equipo autoral compuesto por once compositores para dar forma a una pieza que une la fuerza colectiva con una producción de alta calidad sonora.

Un despliegue sin precedentes

La grabación de esta obra coral supuso un desafío logístico que se materializó el pasado 21 de marzo con sesiones simultáneas en cuatro sedes: la Catedral de la Almudena en Madrid, la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, la Catedral de La Laguna en Tenerife y la Catedral de Gran Canaria; un gesto que ha reforzado el carácter nacional y comunitario del lanzamiento.

En total, más de 1.700 personas han prestado su voz para este proyecto, que cuenta además con la colaboración de destacados intérpretes y autores de la música católica contemporánea vinculados a realidades como Hakuna, el grupo TUYO; además de Toño Casado, Jaime Salmonero, Marcos Ricbour y Javi Caño.

una canción con un fin solidario

El lanzamiento oficial en plataformas digitales está programado para el 17 de abril, bajo el sello de VIVAFE y Extra Ediciones Musicales.

Es importante destacar que el proyecto posee una finalidad benéfica explícita, ya que todos los ingresos generados por la reproducción de la canción en las distintas plataformas se destinarán a diversas obras de la Iglesia en España.