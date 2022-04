El arzobispo de Sevilla en TRECE: "Debemos dejar que el Señor cambie nuestro corazón"

"En este tiempo de cambio, de conversión, debemos cambiar el corazón, mejor dicho debemos dejar que el Señor cambie nuestro corazón". Así lo ha explicado el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses."Un tiempo propicio para volver la mirada a Dios", ha dicho en las meditaciones de Cuaresma ofrecidas por el programa de TRECE "Iglesia al Día".

El arzobispo, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, ha indicado que igualmente que el ser humano ha progresado enormemente, ha llegado a la luna, ha enviado sondas a marte, ha llegado a clonar seres vivos… "podría llegar a pensar que es capaz de conseguir todo aquello que se proponga. Pero de pronto, un pequeño virus nos derrota a todos y nos pone contra las cuerdas, nos hace pesar que en Dios vivimos, nos movemos, existimos. El ser humano no puede prescindir de Dios, no puede olvidarse de Dios, está fundamentado en Dios que lo ha creado y lo mantiene en la existencia. Es un tiempo propicio para volver la mirada a Dios y para recentrar la vida en Dios".

Volvamos la mirada a los otros

El arzobispo ha pedido que "volvamos la mirada a los otros, a los hermanos, en estos días especialmente a nuestros hermanos de ucrania que en estos días han sufrido una invasión, una guerra con todas sus consecuencias", ha dicho. De la misma forma, debemos "fijar la mirada en nosotros mismos, para mirarnos de frente para afrontar todas aquellas cosas de nuestra vida que no hay manera de cambiar, que intentamos y nos conseguimos. Pedir al Señor la gracia y la fuerza para ir superándolo".

Busquemos, por lo tanto, "ratos largos de oración de encuentro con el Señor, de leer su palabra de tal forma que nuestra vida se rija por esos criterios, se inspire siempre a la hora de opinar de actuar en la palabra de Dios, en la revelación, y programemos también nuestros sacrificios que queremos ofrecer al Señor, pero a lo largo de la vida nos llegan sufrimientos, nos llegan cruces totalmente imprevistas con las que no contábamos de ninguna manera. Pues si somos capaces de esas penitencias, esos sufrimientos no previstos, no buscados, asumirlos, cargar con esa cruz y seguir los pasos del Señor, esta ofrenda, este sacrificio es particularmente agradable a nuestro Señor"

Todo eso que hay de superfluo lo he de ir superando, "para que renazca la vida, para que Cristo reine en mi vida, para que mi vida se a una respuesta a la llamada del Señor, a la santidad y una respuesta a la misión que el me encomienda en la iglesia y en el mundo que quizás nos parezca que somos pobres y pequeños y podemos hacer muy pocas cosas".

Somos protagonistas

Pero en esta película de la historia y de la historia de la salvación "todos somos protagonistas, y todos somos importantes". No importa si somos más o menos relevantes a los ojos del mundo, ha destacado. "Lo que importa es que llenemos de amor nuestra vida, los pequeños detalles de cada día y las grandes ocasiones, las grandes decisiones que hemos de tomar. Y entonces estaremos contribuyendo humildemente pero eficazmente a esa historia de la salvación, a esa obra de la salvación que Cristo lleva a cabo a través de la Iglesia en el tiempo en la historia contando con todos nosotros".