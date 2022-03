El arzobispo de Oviedo, en TRECE: “En Cuaresma estamos llamados a arrancar las caretas de la indiferencia”

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, asegura que la Cuaresma es una oportunidad siempre a estrenar, “un tiempo para la oración con Dios, escuchando su Palabra que aún diciéndonos siempre lo mismo, Él no se repite jamás”.

En las meditaciones de Cuaresma ofrecidas por el programa de TRECE "Iglesia al Día", el arzobispo, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, ha indicado que también es tiempo de la limosna “sabiendo que la mejor moneda que yo entrego es mi tiempo, mi afecto, mi alegría, mi esperanza y mi fe a todos los pobres”.

Además, refiriéndose al ayuno a especificado la importancia de ayunar de lo que es “inútil, aquello que me embarga, que me destruye. Ayunar de lo que me hace ajeno a Dios y lejano a los hermanos que Dios me ha querido confiar”.

Así, en Cuaresma, las personas están llamadas a “hacer un camino de conversión que arranque las caretas del carnaval de la indiferencia y deje aflorar nuestro parecido y semejanza con Dios testimoniando así su bondad y su belleza”.

Los carnavales de los niños y de los adultos

Al comienzo de su meditación, Jesús Sanz ha recordado el juego inocente de los niños durante los carnavales: “Brevemente han sido su propio héroe o heroína. Los hemos visto alegremente agitados mirándose en el cristal de cada escaparate mientras se colocaban sus penachos de mosqueteros espadachines o su corona con velo de tul como princesas”. Para el arzobispo, este juego, sin malicia, termina al devolver los disfraces, quitarse las caretas y regresar “al atuendo cotidiano que en nuestros más pequeños tiene un círculo sencillo y sagrado: convivir con su familia, aprender tantas cosas en el cole, ver cómo crecen sus cuerpos, sus sueños y expectativas”.

Sin embargo, como ha indicado, los carnavales de las personas adultas son de otra manera y “duran todo el año”. Las caretas tienen otras intenciones y responden a “un engaño calculado que tiene pretensiones inconfesables”. Como ejemplo de Jesús Sanz se encuentran “los tejemanejes de algunos políticos que afean tan noble quehacer con la corrupción de sus grupos y sus personas en el toma y daca de sus enjuagues. Ahí también las frivolidades de los que reducen su horizonte a lo que el gran escritor Thomas Eliot denunciaba en los tres ídolos del poder, el sexo y el dinero”.