El arzobispo Francisco Pérez en TRECE: "Cuando viene la Cruz, hay que abrazarla"

El azrobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Francisco Pérez, ha reflexionado este viernes en la Cuaresma, "un tiempo litúrgico para reflexionar en uno de los temas fundamentales de hoy en la sociedad, el sufrimiento. “Nos cuesta aceptar a veces es el dolor, el sufrimiento, el padecimiento y nos hacemos siempre esta pregunta, ¿por qué?”.

El arzobispo ha dado respuesta a esta pregunta explicando que “es el Señor que asume sobre sí todos nuestros dolores, nuestros sufrimientos y pecados. Él como una esponja ha cogido todos nuestros porqués”.

Dios viene y nos abraza

En las meditaciones de Cuaresma ofrecidas por el programa de TRECE"Iglesia al Día", el arzobispo, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, ha puesto el ejemplo de un niño que le preguntaba a su madre por qué había guerras. La madre, que no sabía qué contestarle, le abrazó. “Eso es lo que hace Dios con nosotros. ¿Por qué? Y Él viene y nos abraza”.

Pero Dios, ha subrayado, “no elimina el dolor y el sufrimiento, ni siquiera lo explica, viene a cubrirlo con su presencia y esa presencia viva, no te dejo solo, yo he asumido sobre mi también tu dolor tu sufrimiento, porque ya desde la cruz tiene sentido cualquier dolor y sufrimiento y es el Señor quien viene a nosotros”.

La respuesta está en la Cruz

El arzobispo Pérez ha recordado una conversación con el Papa san Juan Pablo II, en sus inicios de obispo: “Me dijo: Cuando te venga el dolor y el sufrimiento, cuando te venga la cruz, abrázala, pero no vacía sino llena de Cristo” .

Todo aquello que nos hace sufrir, ha expresado, tiene respuesta en la cruz. “De ahí que para mi es muy importante también deciros en este momento a todos vosotros que estamos en Cuaresma, estamos en este momento donde podemos recuperar ese sentido profundo, ir al sacramento de la penitencia para que Señor se haga mas hábitat en nuestro corazón”.