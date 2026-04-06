El aroma de la Semana Santa: un artesano desvela los secretos del incienso: "Estamos empezando a elaborar inciensos para la Semana Santa del año próximo"

El incienso es, para muchos, el olor característico de la Semana Santa, un aroma que impregna las calles y evoca lo sagrado de las procesiones. Para desgranar cómo se elabora este perfume tan especial, el programa 'Mediodía COPE Fin de Semana' ha contado con la intervención de Alejandro Santos, dueño de 'Inciensos Nazareno', una tienda especializada de Sevilla. Santos ha explicado a Antonio Herráiz el minucioso proceso que convierte una resina en el emblema olfativo de la fe.

Para un negocio como el suyo, estas fechas son cruciales. "Nosotros vivimos de la Semana Santa", afirma Santos. La temporada de mayor actividad comienza justo después del Día de Reyes y culmina el Domingo de Resurrección. En este periodo, llegan a fabricar alrededor de una tonelada y media de incienso, aunque precisa que "el 50% se centra en esta última semana".

Del árbol a la mezcla

El origen de todo es un árbol llamado boswellia. Alejandro Santos lo compara con los naranjos de Sevilla para explicar su diversidad: "lo mismo tiene naranja agria, que es dulce". De este árbol se extraen diferentes tipos de resina con calidades y aromas distintos. "Son heridas que se le hacen al tronco del árbol", detalla sobre el método de extracción de la materia prima, que ellos ya reciben tratada.

Un aroma para cada cofradía

El siguiente paso es la mezcla de las resinas con hierbas, flores, especias y maderas. La composición varía según el cliente, ya que cada hermandad busca un aroma que la identifique. "Si es una hermandad más fúnebre, de corte fúnebre, pues es un incienso más pesado", explica Santos, mientras que para una procesión de Domingo de Ramos "suele ser un incienso más dulce, más vainilloso, más floral".

El proceso creativo para desarrollar una nueva receta puede llevar meses. "Dar con la tecla no no es fácil", confiesa el artesano. Cuando una hermandad les encarga un incienso, estudian "la iconografía, el misterio que representa y el día de salida" para enfocar la propuesta. A partir de ahí, presentan tres o cuatro opciones para "no volvernos locos" y las van matizando junto al cliente hasta conseguir el producto final.

Fe y trabajo durante todo el año

Cuestionado por la importancia de la fe en su oficio, Santos se muestra sincero y lo considera un factor relevante a nivel personal. "Ponerte en la identidad de una hermandad sin ser capaz de sentir lo que puede sentir un hermano mayor es complicado, por lo menos para mí", asegura. No obstante, reconoce que, en Andalucía, la tradición cofrade "trasciende más allá de la fe".

El fin de la Semana Santa no supone un descanso para Inciensos Nazareno. Justo al terminar, "ya estamos empezando a elaborar inciensos para la Semana Santa del año próximo". Uno de los mayores desafíos es el clima, ya que las altas temperaturas de Andalucía son fatales para el producto. "El incienso es una resina, que con la temperatura se derrite y después compacta, eso es una piedra", por lo que debe conservarse siempre en frío.

La conversación en 'Mediodía COPE Fin de Semana' concluyó con una anécdota del propio presentador, Antonio Herráiz, quien relató cómo un compañero de Granada le contaba que, tras las procesiones, "hay abrigos que siguen oliendo a incienso" al abrir el armario, una realidad que confirma la imborrable huella de este aroma.