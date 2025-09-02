Esta es la 'app' católica que arrasa entre los jóvenes: 24 millones de descargas

Hallow es la aplicación católica de oración, música y meditación más grande del mundo, con más de 10.000 sesiones de contenido espiritual que incluye desde rosarios guiados hasta historias bíblicas para dormir. Andrea Leal Strench, directora internacional partnership de la aplicación, asegura que esta aplicación, “es tu nueva guía espiritual a través de la palabra de Dios”.

La aplicación cuenta ya con más de 24 millones de descargas en todo el mundo. Andrea menciona que: “Hallow se ha convertido en una herramienta para el crecimiento y acompañamiento espiritual de católicos en todo el mundo”, siendo los países que más la utilizan, Estados Unidos, México, Brasil y España.

Hallow nació en 2018 cuando Alex Jones, un joven perdido en una habitación y sin encontrar la paz, se acercó a Dios y ahora Andrea nos cuenta que esta plataforma tiene una misión clara: “acercar la oración católica a la era digital”. Esta aplicación estadounidense ha logrado conquistar mercados globales ofreciendo contenido de alta calidad que va desde meditaciones diarias hasta exámenes de conciencia, novenas completas y música para diferentes momentos del día.

Durante su paso por nuestros estudios, Andrea Leal explicó cómo esta plataforma ha sabido “combinar la tecnología moderna con la espiritualidad tradicional” creando una experiencia única que permite a los usuarios establecer rutinas de oración personalizadas. La aplicación utiliza recordatorios inteligentes, seguimiento de progreso y recomendaciones personalizadas basadas en las preferencias espirituales de cada usuario, convirtiendo la oración en un hábito sostenible y enriquecedor. “Nosotros no buscamos reemplazar la tradición bellísima de la iglesia católica” ha afirmado Andrea Leal. En su última actualización, la aplicación te lanza una serie de retos espirituales. “El último, sobre San Miguel Arcángel” ha explicado.

¿Qué es Hallow y por qué está cambiando vidas?

Hallow ofrece sesiones, guías y opciones de música para guiar a una relación con Cristo, convirtiendo cualquier dispositivo móvil en un compañero espiritual personalizado, como si fuese una guía espiritual. La aplicación permite a los usuarios desarrollar un verdadero hábito de oración estableciendo rutinas que se adaptan a cada horario y estilo de vida. Su biblioteca incluye desde oraciones matutinas y nocturnas hasta meditaciones sobre los misterios del rosario y adoración eucarística virtual.

Durante su paso por Trece, Andrea Leal Strench destacó cómo esta plataforma no solo facilita el acceso a contenido católico de calidad, sino que también crea una comunidad global de fe donde millones de personas comparten experiencias espirituales similares. La app incluye funcionalidades sociales que permiten rezar en comunidad virtual, compartir intenciones de oración y participar en desafíos espirituales grupales, manteniendo así el aspecto comunitario tan importante en la tradición católica.

El fenómeno Hallow en España y Latinoamérica

La aplicación no solo ha logrado conquistar a usuarios individuales, sino que se ha convertido en una herramienta utilizada por parroquias, grupos de oración y comunidades religiosas para fortalecer su vida espiritual comunitaria. Su lanzamiento en español en enero de 2022 marcó un antes y un después, adaptándose específicamente a las devociones tradicionales de los países hispanohablantes e incorporando santos y festividades locales.

Durante la entrevista, se puso especial énfasis en cómo Hallow ha sabido comprender las necesidades específicas del público católico de habla hispana, incorporando contenido sobre la Virgen de Guadalupe, santos latinoamericanos y tradiciones devocionales propias de cada región. La aplicación destaca por su interfaz intuitiva y su capacidad para crear planes de oración personalizados que se ajustan tanto a principiantes en la vida espiritual como a católicos con una larga trayectoria de fe, lo que ha sido clave para su éxito en mercados tan diversos como España, México, Colombia y Argentina.