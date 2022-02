Ángela Lopera, misionera en Angola: “Estás aquí para recordarles que Dios los ama”

Ángela Lopera es Esclava del Divino Corazón y actualmente vive el carisma de la congregación, “anunciar el amor personal de Jesucristo a través de la educación”, en la misión de Angola. La misionera ha hecho hincapié en que “estoy aquí para ‘ser una con ellos’, para recordarles que Dios los ama,que tienen derecho y dignidad, y que se merecen la mejor educación, porque ellos ¡pueden cambiar el mundo!”.

Ángela explica que durante este tiempo, ha tenido la suerte de conocer las dos escuelas que las hermanas tienen en este país. Expresa que “viví los primeros impactos de la misión, acrecentados por la situación de confinamiento global en Luena, provincia de Moxico, una de las más grandes en extensión de todo el país y también una de las zonas más empobrecidas. Actualmente estoy destinada en Luanda, la capital. Coordino la pastoral de la escuela y sueño junto con mis hermanas y los educadores de este centro cómo impulsar y garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que promueva oportunidades de aprendizaje para todos”.

La principal misión es la de “formar el corazón”

Confiesa que su misión en Angola se centra justo en educar, ya que en palabras del fundador de su congregación, Marcelo Spínola, su principal misión es la de “formar el corazón”. “Como todas las luchas que merecen la pena, es una misión apasionante, pero no siempre fácil. En cualquier lugar del mundo, la educación es un reto. Pero aquí, en medio de un pueblo tan castigado, empobrecido y roto por la injusticia, donde el horizonte para los niños y jóvenes es tan incierto, se hace complicado”.

Sobre la importancia de su presencia en la misión, Ángela explica que "estoy aquí para 'ser una con ellos', para recordarles que Dios los ama,que tienen derecho y dignidad, y que se merecen la mejor educación, porque ellos ¡pueden cambiar el mundo! Pero también estás aquí para ser puente, para conectar realidades. Realidades de un mismo mundo. Un mundo fragmentado y desigual, que solo sobrevivirá si terminamos por reconocernos y vivirnos como hermanos. Y esto deseo, pero a veces no tengo palabras…, y las imágenes enfocan solo una parte de la realidad".

Lo que ha visto y oído

En referencia a lo que ha visto en la misión, Ángela expresa que “soy bastante activa en las redes; quien se pasee por mi cuenta de Twitter, @anglopcas, o por mi Facebook verá imágenes preciosas, llenas de color y vida, que transmiten posibilidad y esperanza. Y al publicarlas, no miento, porque son reales. Forman parte de lo que veo aquí cada día. Y las comparto porque creo que dignifican, que rompen los estereotipos de lo que entendemos por pobreza. Lo que quiero intencionadamente compartir es que una escuela aquí o allí ¡no debería ser diferente! Y de alguna forma, haciendo partícipes a otros de esas pequeñas acciones inéditas, pero viables, parece que nos acercamos un poquito más al sueño de la igualdad de oportunidades”.

Al ser cuestionada por lo que ha oído, la religiosa afirma que depende del nivel de escucha y de la realidad que habitas. “Más al interior, Luena es silenciosa. Suena a lluvia torrencial golpeando los frágiles techos de chapa; suena a griterío inocente de chavales que juegan en los charcos; a pasos decididos de mujeres en chinelas por la arena, cargando agua en el tiempo de sequía. Ensayo de coros. Jóvenes pisando kisaka (hojas de un pequeño arbusto). Música de casamiento o llantos de óbito. Viento que mueve la hierba, y mangos maduros que caen de las ramas”.

“Si nos vamos a la costa, la capital, Luanda, suena a barullo. Un pueblo en movimiento, agitado, superviviente. La calle es una confusión de música y cobradores de candungeiros (una especie de taxis) que gritan destinos diversos. Mercados coloridos. Vendedores ambulantes que pregonan lo que ofrecen. Discusiones entre iguales que luchan por ganar el pan de cada día. Motores ahogados de “carros” que andan a duras penas. Generadores de luz que ensordecen y calientan el ambiente… Estos, entre muchos otros ruidos, forman un sonido indescriptible, que me acompaña en el día a día y que ya siempre asociaré con este ‘rincón del Reino’”.

Atravesar el ruido y abrirse a la escucha

Ángela Lopera apuesta por atravesar el ruido y abrirse a la escucha, porque ahí el paisaje se aleja, la confusión se disipa y aparecen en primer plano las personas. “Entonces puedo oír el sentir de un pueblo que grita ‘auxilio’. Historias de mujeres resilientes que, tras 40 años de vivir en el exilio como refugiadas por causa de la guerra, vuelven y luchan por construir un hogar. Antiguos combatientes que, con su pequeña paga, sostienen el futuro del país. Niños en la calle, sin casa y sin escuela, que solo piden sustento para hoy. Adolescentes y jóvenes que se preguntan por su futuro con cierta desesperación. Escucho quejas y lamentos causados por el hambre. Voces desencantadas con un sistema que no les respalda”.

Confiesa que “este discurso tan desesperanzado a veces se mete demasiado dentro. Y yo también caigo en la trampa de la desilusión”. La ilusión de esta hermana se centra en el Señor, porque “Dios es bueno y siempre está, cuando parece que rozo el límite, alguien me regala una palabra de aliento que me recupera. Palabras de aliento que me hacen atravesar el dolor con sentido y fortaleza. Palabras que, al oírlas, me animan a permanecer aquí, así, con ellos y por ellos. Palabras como estas: “Estudiar en esta escuela me ha cambiado la vida”, “Gracias a las hermanas yo soy otra persona”, “Ahora me siento capaz”, “Gracias por venir a vivir con nosotros”.., y muchas otras que guardo entrañablemente en mi corazón. Palabras que te llevan a comprender que, al final, es el amor que ponemos en lo pequeño de cada día lo que cuenta”.