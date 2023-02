La Almudena acoge este sábado el estreno de un réquiem para recordar a las 115.000 víctimas de la covid-19

La Almudena acogerá este sábado, 25 de febrero, el estreno de un réquiem para recordar a las víctimas de la covid-19. Así comenzará una serie de siete conciertos que tendrá lugar en varias parroquias de Madrid. Compuesta por Óscar M. Leanizbarrutia, el réquiem está protagonizado por el Coro de Jóvenes 'I Thirst' de la basílica de la Concepción de Nuestra Señora. La entrada será libre hasta completa aforo y se podrán hacer donativos, que irán destinandos íntegramente a Cáritas.

Una iniciativa que nace del propio compositor palentino, quien tenía la intención de homenajear a las 115.000 víctimas mortales a consecuencia de la pandemia. Los responsables del proyecto han apuntado que ”la intención es elevar un ruego por las almas de nuestros difuntos y hacerlo junto a tantas personas que han perdido seres queridos como consecuencia de la pandemia”.

Asimismo, confían en que esta plegaria haga “mucho bien a nuestra sociedad tras el dolor causado por la separación de todos los que nos han dejado”.

Tal y como viene siendo habitual en las últimas décadas, el réquiem compuesto por Leanizbarrutia no incluye algunas partes de su estructura clásica (como el famoso Dies Irae), pero a cambio introduce un padrenuestro o el responsorio In Paradisum, procedente del oficio de difuntos, expresando así una visión de la muerte y del juicio divino más centrada en la misericordia. Como es habitual, no se interpretará integrado en la celebración de la Eucaristía, sino a modo de concierto.

Próximos conciertos

3 de marzo. 20:30 horas. Basílica de la Concepción de Nuestra Señora.

4 de marzo. 21:15 horas. Parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso.

10 de marzo. 20:00 horas. Basílica de Nuestra Señora de Atocha.

11 de marzo. 21:00 horas. Parroquia de Santa María del Pinar de Chamartín.

31 de marzo. 20:00 horas. Parroquia de Santa María de Caná.

1 de abril. 20:00 horas. Parroquia de Nuestra Señora de las Victorias.

La trayectoria del Coro de Jóvenes 'I Thirst'

En el seno de la basílica de la Concepción de Nuestra Señora de Madrid, en la calle Goya, un grupo de jóvenes tuvieron la intuición de que el grito de Jesús en la Cruz 'Tengo sed', los urgía a saciar su ansia de llegar al corazón de los hombres a través de la belleza del canto. Fue así como pusieron en marcha un coro que tomó su nombre de la intención de calmar esa sed de Cristo.

El coro cuenta con unos veinte miembros de edades comprendidas entre los entre 20 y los 35 años y a lo largo de su trayectoria ha producido y publicado dos discos de estudio, 'Set me as a seal' (2019) y 'Sígueme' (2021). Además, se les puede escuchar todos los domingos en la misa de 19h en la Concepción.

Por su parte Óscar M. Leanizbarrutia es compositor de música cinematográfica, con formación en el Conservatorio de Música de Palencia, su ciudad natal, en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en la Universidad Alfonso X el Sabio.

Ha recibido diversos premios y reconocimientos, entre los que destacan el premio a compositor revelación del año de la International Film Music Critics Association (IFMCA) en 2021, y el premio Silver Medal de los Global Music Awards en 2018 por la banda sonora de la película Red de Libertad.