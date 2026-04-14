Alcalá de Henares acoge el Congreso Internacional de Esclavitud Mariana: "No hay nadie más libre que la Virgen María para decir sí al Señor"

Alcalá de Henares acoge este fin de semana el I Congreso Internacional de Esclavitud Mariana, un evento que busca profundizar y difundir una devoción histórica que, lejos de lo que su nombre podría sugerir, se presenta como un camino de máxima libertad. La iniciativa surge para explorar el significado de las palabras de la Virgen María en la Anunciación: "He aquí la esclava del Señor". Este concepto, que choca frontalmente con la mentalidad contemporánea de la autodeterminación individual, es el eje de una reflexión que busca recuperar un mensaje de entrega por amor.

Un concepto de libertad y entrega

José Ignacio Figueroa, vicario episcopal de Alcalá de Henares, explica que esta 'esclavitud' es el mayor ejercicio de libertad. "No hay nadie más libre que la Virgen María para decir sí al Señor", ha afirmado. Según Figueroa, la verdadera libertad no reside en la independencia absoluta, sino en la capacidad de vincularse a otros y de poner la vida "en manos de aquel que nos llama".

Esta idea de entrega contrasta con una sociedad que tiende al individualismo y a la búsqueda del control total. La propuesta de la esclavitud mariana es la de un abandono confiado "en los brazos de una madre" como el mejor modo de construir la propia vida y llegar a Dios.

Este congreso es una oportunidad para dar a conocer una "joya literaria", el libro que recoge los orígenes de la cofradía de la esclavitud mariana en Alcalá. Un siglo antes de que San Luis María Griñón de Montfort se convirtiera en su gran difusor, una monjita de clausura concepcionista en Alcalá de Henares ya había fundado una cofradía basada en este principio.

Un congreso para el hombre de hoy

El congreso se estructura en dos bloques para abordar la devoción desde todas sus perspectivas. La primera parte ofrece un acercamiento histórico-teológico, que rastrea el concepto de 'esclavitud' o de servicio desde el Antiguo Testamento hasta la visión de los Padres de la Iglesia. El objetivo es proporcionar un marco sólido para entender la profundidad de esta tradición.





La segunda parte, descrita por Figueroa como la "más llamativa y significativa", se centrará en la vivencia actual de esta devoción. A través de testimonios, experiencias y el acercamiento a distintas realidades eclesiales, se mostrará cómo la esclavitud mariana se encarna en la vida de jóvenes, matrimonios y sacerdotes en el mundo contemporáneo. Para los organizadores, el gran reto es "cómo traducirlo para que llegue al mundo de hoy que lo necesita".

La abadesa de las concepcionistas franciscanas de Alcalá de Henares, herederas de esta tradición, ha explicado el sentido de esta entrega: "Este escrito de amor a la Virgen se vive en una intimidad, de unión con la santísima Virgen, en una dependencia amorosa con la Señora". Para ella, María es una maestra que nos enseña a vivir el día a día: "Unida e inspirada por ella, ofrezco mi vida al Señor y así transcurre segura, tranquila y alegre, como un niño en brazos de su madre”.

Museo Nacional del Prado Virgen con el Niño en la Gloria

El legado histórico de Alcalá

La celebración de este congreso supone un momento de gran visibilidad para la Iglesia en Alcalá, que toma el testigo de una tradición que considera una "joya" desde el siglo XVI. Figueroa destaca que esta iniciativa histórica es también un ejemplo temprano de "laicado asociado": "Ya en el XVI se inventó un laicado asociado en torno a la devoción y al cariño a la Virgen María", ha señalado.

El evento también evoca las palabras de San Juan Pablo II, quien en 1982 citó expresamente la esclavitud mariana y habló de España como la "tierra de María". En un contexto de "corriente libertaria", los ponentes defienden que reconocer esta "vinculación de esclavitud al Señor y a María" es un acto de "grandeza enorme" y un mensaje fundamental para todos los miembros de la Iglesia.