Adolfo Zon, obispo del Alto Solimões en Brasil: “Todo bautizado debe ser misionero por naturaleza”

Este sábado la delegación de misiones de Ourense organiza un encuentro con los misioneros diocesanos que se encuentran en este momento de vacaciones en su lugar de origen. Tras dos años de parón por la pandemia se retoma esta jornada, que supone una rica experiencia para la Iglesia diocesana. La propia delegación expone que el objetivo del encuentro es “acoger, celebrar, agradecer y compartir en un clima festivo, con los misioneros que están presentes”.

ECCLESIA ha podido hablar con el misionero javeriano y obispo del Alto Solimões, Adolfo Zon Pereira. Es natural de Seixalbo, un pequeño pueblo de la provincia de Ourense. ¿Cómo ha acabado un gallego siendo obispo en Brasil? Entre risas el prelado explica que “los caminos del Señor no son nuestros caminos. Comencé en el Seminario de Ourense con la idea de ser de sacerdote”.

Zon cuenta que su vocación misionera se despertó “a través de los misioneros javerianos”. Poco a poco siguió preparándose y después de un gran trabajo en España fue enviado a "donde yo siempre había deseado ir, al Amazonas”. Durante 21 años continuó con su labor en esta ubicación antes de ser nombrado obispo por el Papa Francisco.

Sobre su experiencia como misionero ha contado que “yo usaba un barco con un grupo de gente que colaboraba. Al final solo era un apoyo. Celebraba la misa y solamente hacíamos tres misas al año, además de hacer el domingo la celebración de la palabra organizada por ellos. Más adelante tuve otra experiencia en la periferia de la ciudad, donde estaba la sede de mi diócesis. Además de atender tres barrios también echaba una mano en la curia”.

Una llamada que le cambió la vida

Confiesa que ese trabajo para él fue “muy bonito” y que incluso se sentía “satisfecho de lo que dios me había concedido saborear en el campo de la misión y sobre todo en el Amazonas”. Pero todo dio un giro inesperado. En 2014 y al termino de unas vacaciones aparentemente normales le llegó una llamada que le cambiaría la vida. “Descolgué el teléfono y me dieron la noticia de que el Papa Francisco me había nombrado obispo coadjutor del Alto Solimões”.

Su reacción fue muy expresiva. Cuenta entre risas que “no sabía ni dónde meterme. Me mandó a 3000 kilómetros de donde yo estaba y comencé a preguntarme qué tipo de Iglesia era y qué colaboradores iba a tener. En un principio allí no estaban los javelianos y me iba a encontrar congregaciones con otra gente que no conocía y se pasan muchas cosas por la cabeza”.

‘Al Papa no se le puede decir que no’

Tras un tiempo de discernimiento Zon se armó de valor y aceptó el cargo. “Al Papa no se le podía decir que no y Dios cuando te escoge para una actividad evangelizadora también te da las capacidades y todo lo que se necesita para hacerlo lo mejor posible y llevar adelante su proyecto”.

Como reflexión final, el prelado expone que “la misión es de todos. Todo bautizado debe ser misionero por naturaleza. Después cada uno donde Dios lo coloca ya se verá, pero la misión es constitutiva de la Iglesia. Con el bautismo nos adentramos en una Iglesia que es pueblo de Dios y todos somos responsables en el crecimiento de esa Iglesia”.

Misioneros de la sociedad

“Necesitamos misioneros de la sociedad en el mundo laboral, en diferentes dimensiones de la vida, en la cultura, en el ocio, en la comunicación. También hay que ser misioneros para dentro de la comunidad y para caminar con los otros y hacer grande la Iglesia de Jesús en todos los lugares del mundo y en todos los rincones”.