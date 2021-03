El Vía Crucis de Penitencia de Ávila contará con testimonios reales de afectados por la pandemia

Vivimos una Semana Santa diferente, en la que desde la diócesis de Ávila quieren estar cerca de todos los abulenses, ayudándoles a celebrar los Misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo no sólo desde los templos, sino también desde la intimidad de sus hogares.

En un año en que no se tiene la representación plástica de la Pasión en nuestras procesiones, al no poder salir a la calle debido a las restricciones sanitarias, no quieren dejar de ofrecerdiferentes posibilidades para vivirla intensamente, para convertirla en un momento de oración personal y redescubrir el significado más profundo de la Semana Santa.

De esta manera, la diócesis continúa con la celebración del tradicional Vía Crucis de Penitencia que se realiza cada madrugada de Viernes Santo. Por las razones anteriormente señaladas, no procesionará como otros años por las calles de Ávila. Pero sí se ofrecerá esta oración a través de la Cadena COPE para toda España el 2 de abril a las 7 de la mañana.





El camino de la cruz: 14 estaciones y 14 testimonios

Se trata de un Vía Crucis muy especial, pues cada una de las catorce estaciones son testimonios reales de personas que están viviendo muy de cerca el dolor que está causando la pandemia. Médicos. Enfermeras. Policías. Miembros de Protección Civil. Técnicos de ambulancias. Personal de servicios funerarios. Familiares de fallecidos. Enfermos. Todos ellos realizarán a través de las ondas el camino de la cruz, testimoniando su propio calvario, al que visten de la luz de la esperanza. Aquella que nunca hemos de perder en medio de la oscuridad.

Asimismo, y continuando con la herramienta puesta en marcha el pasado año (y que tan buena acogida tuvo), se facilitará también el Vía Crucis en formato podcast: un audio de aproximadamente una hora de duración, con el que poder rezar desde la intimidad del hogar, siguiendo los pasos de Jesús hasta el calvario. Una forma de acercarnos a ese sufrimiento de Cristo en un momento de tribulación también para todos nosotros, en el que descubriremos el consuelo que ofrece la Cruz y la esperanza de la Resurrección. El podcast podrá descargarse desde la web de la diócesis de Ávila y la web de COPE.

De esta manera, aunque no sea posible realizar la Estación de Penitencia desde la calle en la madrugada del Viernes Santo alrededor del perímetro de la muralla, quieren continuar de forma digital con esta tradición del Vía Crucis que cada año organiza el Ilustre Patronato de la Santa Vera Cruz desde hace décadas, y que ha llegado a convertirse en uno de los momentos más especiales de la Semana Santa abulense.