El sacerdote Álvaro Almenar nombrado nuevo capellán del Valencia CF por el cardenal Cañizares

El Arzobispo de Valencia, Don Antonio Cañizares, ha nombrado nuevo capellán del Valencia CF al sacerdote diocesano Álvaro Almenar Picallo, vicerrector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados y canónigo celador del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia.

El nombramiento se ha hecho público en el Palacio Arzobispal en un acto en el que han tomado parte el cardenal Cañizares; Anil Murthy, presidente del Valencia CF; Joey Lim, consejero y director ejecutivo del Club; Ricardo Arias, exjugador y embajador social del Valencia CF; y el sacerdote Álvaro Almenar.

El cardenal Cañizares ha asegurado que “Valencia se identifica con el Valencia CF, todos los valencianos queremos a este equipo y deseamos lo mejor para él” y ha pedido “que la Virgen les ayude a seguir adelante para que la gente goce viéndolos jugar y también viéndolos vencer. Amunt!”. En la misma línea, el Arzobispo ha animado al nuevo capellán “a ayudarles a llevar adelante esas virtudes humanas que caracterizan al deporte y también al Valencia CF a lo largo de toda su historia”.

Por su parte, Anil Murthy ha agradecido al Cardenal el nombramiento y ha precisado que “nos hace mucha ilusión recuperar esta tradición de contar con un capellán, después de varios años, porque estas tradiciones son importantes en estos momentos difíciles para la sociedad y la fuerza humana es muy importante para ayudarnos a todos a salir de esta pandemia”. De esta forma, “en el Valencia CF queremos reconectar con estas tradiciones y con la sociedad valenciana, además Álvaro Almenar es un gran aficionado del Valencia CF”, ha subrayado el presidente del Valencia CF.

Álvaro Almenar ha señalado que “sólo tengo palabras de gratitud al señor Cardenal por esta confianza, este nombramiento me hace muy feliz y me siento también muy agradecido al Club, tanto como sacerdote, por la labor que pueda realizar como capellán, y también como socio enamorado de nuestro Valencia CF. Me pongo a disposición del Club para poder compartir con todos este cargo y estar atento, como capellán, a las necesidades que surjan en este sentido”.

Del mismo modo, Almenar ha recordado que en todos los grandes clubes de España existe la tradición de contar con un capellán y ha alabado la labor del último capellán del Valencia CF, el sacerdote Elías Llagaría, que ocupó el cargo desde 1961 y falleció en el año 2016. Por ello, “desde hace años este cargo estaba vacante y ahora, con el gran recuerdo de don Elías, se recupera con toda nuestra ilusión”.

En el acto, el Club valencianista ha regalado al titular de la Archidiócesis una reproducción del estadio de Mestalla y el presidente Murthy ha animado al Cardenal a ir al campo, recordando que la última vez que acudió ganaron en casa. Al respecto, el Arzobispo ha asegurado que disfruta mucho yendo al estadio y que “hay que seguir ganando, esté yo o no”.

¿Quién es el sacerdote Álvaro Almenar?

Álvaro Almenar, de 47 años, es vicerrector de la Basílica de la Virgen y canónigo celador del Santo Cáliz de la Catedral. Recibió la ordenación sacerdotal en junio de 2001, cursó sus estudios en la Facultad de Teología “San Vicente Ferrer” de Valencia (sección diócesis) y es Licenciado en Sagrada Teología del Matrimonio y Familia por el Pontificio Instituto San Juan Pablo II.

Ha ejercido su ministerio sacerdotal en las localidades valencianas de Requena, La Pobla del Duc, Ràfol de Salem y Beniatjar, y en la parroquia de San Juan de la Ribera en Valencia, entre otros. Fue secretario particular del arzobispo de Valencia, el cardenal Carlos Osoro, y es canónigo de la Seo de Valencia desde 2014.