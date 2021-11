El reto de Sergio, el ciclista que recorrerá 1.000 kilómetros del Camino de Santiago en favor de Cáritas

Entre el 4 y el 11 de diciembre, completando ocho etapas, el ciclista Sergio Fraile tiene un reto apasionante por delante: recorrer los 1.000 kilómetros que van de Sevilla a Santiago de Compostela como prueba deportiva personal y como reto solidario en favor del 'Albergue Betania' de Guadalajara que ayuda a las personas sin hogar.



'Aleluya' ha podido hablar con Sergio una semana antes de su salida y confiesa que es un “reto que me apasiona, una aventura y a ver si la llevo a buen puerto”. Su pasión por la bicicleta empezó en 2012 tras “una época larga de paro en el trabajo y me daba la libertad, me dejaba la mente en paz el salir en bicicleta y poco a poco fue a más”.

Sergio descubrió hace poco lo que es viajar en bici, “el ciclo-turismo con alforjas y esta vez le quise dar un tinte solidario y pensé que a la gente le podría gustar seguir mis aventuras, las fotos que pondré, las vivencias y a la vez puedo animar a la gente a donar”.

Os imagináis que convertimos los 1000kms en 1000€ para ayudar a Cáritas con las personas sin hogar? Mil gracias a las donaciones que van llegando! pic.twitter.com/IOt4qyLmbB — Sergio Fraile (@SFraileM) November 13, 2021

"Es mi bici, mis alforjas, el Camino y yo"

El plan es salir el sábado 4 de diciembre y recorrer las ocho etapas en que ha jalonado su reto solidario: “Son 1.000 kilómetros y serán etapas largas pero muy bonitas. Es mi bici, mis alforjas, el Camino y yo”. Sergio pide colaborar en el desarrollo de las etapas con donativos a voluntad de cuantas personas así lo decidan.



“Cuando planifiqué mi viaje yo había visto más deportistas que habían hecho retos u aventuras y le habían dado un carácter solidario, animando a la gente a comprar dorsales solidarios. Pensé en hacerme un cartel y difundirlo y enseguida pensé en una asociación. Como cristiano que soy me acerqué a Cáritas Guadalajara, expuse el proyecto a su directora Lourdes y ella me dio el memorándum de todos los proyectos. Siempre había oído hablar del 'Albergue Betania' que ayuda a las personas sin hogar y elegí ese proyecto” nos cuenta Sergio.

Estar al lado de las personas que sufren

El ciclista lanzó el mensaje y espera estar “al lado de las personas que sufren las consecuencias de la injusticia, la pobreza y la exclusión”. Las ayudas se encauzan de modo preferente a través del bizum Cáritas 00868.

A Sergio le espera una semana de preparación y ya está recibiendo muchísimos apoyos: “Mi club, mis amigos, mis compañeros de trabajo, Cáritas Guadalajara. Todos me están animando y por las redes también. La verdad que estoy teniendo mucho apoyo y cuando acabe el reto publicaremos el resultado para Cáritas y ojalá sea mucho y podamos ayudar a la Casa Betania”.