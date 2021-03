¿Qué puede ocurrir en una JMJ? Desde perderte en el metro hasta participar en una asamblea del 15-M

La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) es un evento organizado por la Iglesia católica que convoca a los jóvenes de todo el mundo con el Papa. El periodista de la Cadena COPE, Álvaro Real, asistió en 2008 a la JMJ de Sídney, donde este encuentro contó con la asistencia del Papa Benedicto XVI y con una participación aproximada de 700 mil jóvenes. Ivo Leahy era el director de contenidos de comunicación de la JMJ de Madrid. El mismo Papa invitó a los jóvenes de todo el mundo a reunirse en Madrid para celebrar y compartir su fe.

"Terminé perdido en medio de Australia"

Álvaro ha echado la vista atrás para recordar alguna anécdota de aquella época. Cuando estuvo en Sídney, se le quedó grabada la diferencia que hubo en el momento en el que llegaron los periodistas a la ciudad, dos o tres días antes de comenzar el encuentro, y cuando los jóvenes comienzan a llegar: “Es toda una ciudad que se llena de color”, ha explicado el periodista.

“Los primeros días que íbamos en el metro todo era silencio y periódicos”, ha recordado Álvaro. Pero, sin embargo, cuando ya comienza la Jornada el metro comienza a ser una locura: “Entre que es un poco lioso y yo no me aclaro muy bien, terminé perdido en un sitio que no sabía ni dónde estaba, en medio de Australia”.

“En circunstancias normales seguramente nadie me hubiera mirado, pero era una JMJ y se te acerca la gente”, ha confesado el periodista. Después, le llevaron donde tenía uno de los eventos para poder seguir y así hacer la cobertura: “Era una auténtica locura”.

"No podía ir ni para atrás, ni para adelante"

Otra anécdota que nos ha contado Álvaro está relacionada con la organización de la JMJ. Al evento que tuvieron de la Vigilia fue con una acreditación, que no era la correcta: “Pasamos una serie de puertas y llegó un momento en el que nos dimos cuenta que llevaba la incorrecta".

“Yo no podía ir ni para atrás porque ya estaba cerrado por la organización, ni para adelante”, ha explicado el periodista. También, Álvaro ha confesado para ‘Aleluya’ que fue custodiado y desde una pequeña habitación con una ventana estaban haciendo las crónicas y contando todo lo que ocurría.

"Luego, cuando pasó el cardenal Rouco, me vio, se acercó y no sé qué les diría que me dejaron y ya me fui con ellos", ha confestado el periodista de la Cadena COPE. “Yo más que anécdotas me quedó con personas”, ha concluido.

"El 15-M fue una fuente de incertidumbre"

Por otra parte, el director de contenidos de comunicación de la JMJ en Madrid, Ivo Leahy, ha contado un recuerdo que ocurrió en los meses previos al encuentro. En mayo de 2011 sucedió el 15-M. Esta manifestación, convocada por diversos colectivos, llenó plazas enteras de diferentes ciudades de España. En Madrid también sucedió así, concretamente en la Puerta del Sol: “Fue una fuente de incertidumbre para todo el mundo: la organización, el gobierno, el Ministerio de Interior…”, ha subrayado Ivo.

“Desde la organización se fomentó el dialogo con estos jóvenes que estaban acampados en Sol, porque durante bastantes meses antes hubo un movimiento contrario a la visita del Papa”, ha explicado el director de contenidos. Como tenían asambleas y eran muy participativas decidieron acudir personas de la organización para hablar con ellos: “Era una muy buena oportunidad para exponer una de nuestras preocupaciones, que era transmitir positivamente lo que era la JMJ”, ha asegurado Ivo.

“El 15-M, como institución si se le puede llamar así, declaró que no estaba en contra de la JMJ y que no se puede estar en contra de los ideales de los jóvenes”, ha explicado. Además, una de sus líneas de comunicación era “dar a entender que viniera gente de la religión que fuera, incluso ateos o agnósticos, ya que íbamos a celebrar un encuentro de la juventud mundial". Además, Ivo ha concluido que la idea de la Iglesia “es estar abierta al diálogo y a escuchar”.