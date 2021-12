Omella nos llama en su mensaje de Navidad a no tener miedo ante la incertidumbre: "Dios no es ajeno"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, ha felicitado la Navidad a todos los espectadores de TRECE, oyentes de COPE y usuarios de COPE.es. El también arzobispo de Barcelona ha deseado una Feliz Navidad “esta noche tan especial, llena de luz y esperanza”.

El presidente del episcopado, se ha dirigido especialmente a aquellos que viven “en la oscuridad y en la intermperie” o que están sufriendo por diversas circunstancias como “motivos personales, problemas de salud, por no tener trabajo, por la pérdida de un ser querido, por las inclemencias de la naturaleza como la erupción del volcán Cumbre Vieja o las inundaciones por la crecida del río Ebro”.

Y es que, como ha recordado el cardenal Omella, vivimos tiempos difíciles: “Los efectos de la crisis de 2008 se han visto profundamente agravados por los efectos de una pandemia cuyas consecuencias han generado una crisis sanitaria, económica y social que han alterado enormemente nuestras vidas”.

Pese a las dificultades por las que tantas familias atraviesan, el arzobispo de Barcelona remarca en su felicitación que este dolor no es ajeno a Dios: “Tampoco lo era la oscuridad que vivía el pueblo de Israel hace 2021 años. Dios no quiere que nos asustemos y perdamos la paz en la oscuridad”. En este sentido, ha recurrido al prólogo del Evangelio de San Juan, donde manifestaba que “la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no logra sofocarla”.