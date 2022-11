El nuevo secretario general, "sin etiquetas": ¿El Evangelio es conservador o progresista?

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán,ha negado poner etiquetas a la hora de ser preguntado si el Evangelio es conservador o progresista.

En su primera comparecencia en la sede episcopal tras haber sido nombrado secretario este miércoles, 23 de noviembre, por los obispos en la Plenaria, el también obispo auxiliar de Toledo ha optado por no etiquetarse: “¿El Evangelio es conservador o progresista? Pues depende”, ha respondido, añadiendo que en la Doctrina social de la Iglesia se pueden encontrar propuestas “que ni el partido más radical de izquierdas se atreverían a asumir en su programa”, ha expresado.

Al hilo de esta idea, García Magán ha hecho alusión a algunos de los documentos escritos por el Papa Juan Pablo II, como en 'Sollicitudo Rei Socialis' o en 'Laborem Exercens' en la que hace referencia a la dimensión del trabajo: “Depende lo que entendamos”, ha sostenido.

En este sentido, se ha cuestionado si la defensa de la vida, apostar por la familia o por dar importancia a la educación “es conservador” o no, así como la caridad o la acogida: “¿La preocupación social, la importancia de la pastoral de la caridad, la acogida de los inmigrantes, el no discriminar a nadie no porque lo diga la Constitución sino porque es fruto de lo que dice el Evangelio es progresista? Todo cabe dentro del Evangelio”, ha manifestado.

"No somos un mundo aparte"

El secretario general del episcopado ha puesto de relieve que en el Evangelio, la Iglesia anuncia “la buena nueva de la Salvación, que es buena noticia para todas las dimensiones del hombre, para la familia, trabajadores, jóvenes, para todo el ámbito social. Porque la fe y la Iglesia está encarnada en los gozos las alegría y las penas que son también los de la Iglesia. No somos un mundo aparte, sino que estamos ahí y vinculados”, ha reflexionado en su primera intervención como secretario de la CEE.

Asimismo, el obispo auxiliar de Toledo ha argumentado que “las vidrieras son bellas por esa pluralidad de formas y de colores. La diversidad y sinfonía unidos en los fundamental es lo que hace la belleza. Un aspecto fundamental que aúna la cantidad de carismas de la Iglesia”, ha subrayado.