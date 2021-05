El significado del amor, protagonista en la nueva entrega de 'Catequesis de andar por casa'

¿Preparados para gustar la Mesa de la Palabra de este domingo 9 de mayo del 2021? Los Hechos de los Apóstoles nos iluminan narrándonos como el Espíritu Santo “cayó sobre los que escuchaban las palabras de Pedro”, que eran, entre otros, Cornelio y un grupo de gentiles y Pedro les lanza una pregunta, ¿puede negarse el bautismo a quienes Dios ha ungido con su Espíritu Santo? Está claro que Dios no hace distinción.

La antífona del salmo nos acompaña: “El Señor revela a las naciones su salvación”. Y continúa la carta de S. Juan con un mensaje cada vez más claro: ”Amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios”. El amor no nace de mi mismo, no es fruto de mi esfuerzo, de mis buenas obras, de…el Amor lo pone Dios en mí, yo sencillamente tengo que compartirlo, esa es mi parte. Y continua diciéndonos: “En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados.”

Y el evangelio de S. Juan es una gozada. Invito a releerlo como si Jesús te lo dijera a tí personalmente. Y también a releerlo como dirigiéndose personalmente a mi familia. Siente en lo más profundo de tu corazón que esas palabras están dichas para ti, para tu familia, notarás como cambia tu vida.





'Catequesis a un clic'





'Aleluya' ha puesto en marcha 'Catequesis a un clic', una serie de tutoriales audiovisuales sobre los catecismos dirigidos a los colectivos que buscan despertar su fe, profundizar en ella, o acompañar a otros a vivirla. Un proyecto que impulsa desde enero de 2018 la Hermana María Granados Molina, del Secretariado de la Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española.

En el canal de Religión de COPE.es, los usuarios pueden descubrir a través de los vídeos y del podcast una guía para despertar la llamada de la fe en niños y adultos de una manera participativa y atrayente, pero sin perder los principios que rigen el Catecismo.

Los lunes, miércoles y viernes, 'Aleluya' publica una nueva entrega del podcast 'Catequesis de andar por casa', donde la Hermana María Granados nos ayuda a conocer la fe, nos comparte alguna virtud y nos acerca a la Palabra de Dios que la Iglesia nos regala el domingo.

Cada martes los usuarios pueden seguir un nuevo tutorial de 'Testigos del Señor', es el catecismo dirigido a chicos y chicas de entre diez y catorce años, con el objetivo de ayudar a catequistas y otros agentes de evangelización a profundizar en la fe. Los jueves por su parte se publican los tutoriales del catecismo 'Jesús es el Señor', que abarca desde los seis y hasta los diez años.