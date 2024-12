José Ángel Saiz Meneses destaca el apoyo del Papa al Congreso de Hermandades: "Francisco tiene una gran sensibilidad por la piedad popular"

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ha compartido en 'La Linterna de la Iglesia' con Álvaro Sáez, todos los detalles sobre el II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular y ha destacado la implicación del Papa Francisco, quien ha mostrado un interés especial en el congreso desde el inicio del proyecto.

Saiz Meneses ha explicado que llevan organizando este congreso desde el año 2022: "Llevamos dos años, quizá un poco más, desde que cuajó la idea. Constituimos la comisión ejecutiva y empezamos a reunirnos. Al cabo de un año, fuimos a presentarlo al Santo Padre y a algunos dicasterios romanos y fuimos creando las diferentes comisiones de trabajo".

"francisco tiene una gran sensibilidad por la piedad popular"

Sobre el apoyo del Papa Francisco al congreso, el arzobispo de Sevilla ha expresado que Francisco tiene una "gran sensibilidad por la piedad popular", y ha señalado que "el Santo Padre nos ha acogido con mucho cariño y lo ha apoyado siempre". El arzobispo ha recordado un encuentro reciente con el Papa en agosto, durante una audiencia privada, en la que el Papa "nos alentó muchísimo, muchísimo".

la rosa de oro a la Virgen de la Esperanza Macarena

Meneses también ha compartido un momento muy emotivo en el congreso: la entrega de la rosa de oro a la imagen de la Virgen de la Esperanza Macarena. "Fue un acto muy emotivo, muy sentido, muy especial. Y en el momento en que él depositaba la rosa a los pies de la Macarena, la gente arrancó a aplaudir y fue un aplauso de más de 5 minutos, un aplauso largo, intenso, que expresaba de una manera muy especial todo el fervor, todo el cariño, todo el amor que los macarenos tienen a la Macarena", ha relatado en COPE el arzobispo.

En cuanto a la piedad popular, Meneses ha rechazado la idea de que esta sea solo para personas "poco cultas": "La piedad popular es la piedad del cristiano, la propiedad del bautizado. Yo creo que hemos de olvidarnos de la imagen de asociar la piedad popular con personas iletradas, poco ocultas". En este sentido, ha mencionado que en las juntas de gobierno de las hermandades hay una gran diversidad de personas: "Hay profesores de universidad, empresarios, abogados, economistas, médicos, comerciantes, autónomos, obreros, hay hombres y mujeres, hay autóctonos e inmigrantes. Es una realidad transversal como la misma Iglesia".

"cultos, formación y caridad"

El arzobispo ha subrayado que las hermandades no solo viven de la Semana Santa, sino que tienen tres pilares fundamentales: cultos, formación y caridad: "Las hermandades cuidan la liturgia, la oración, las celebraciones, cultos internos en las iglesias y cultos externos, que son las procesiones, que no son de desfiles ni espectáculos, son actos de oración".

En esta línea, ha destacado el esfuerzo por mejorar la formación: "Cada vez va ganando más terreno y hay más conciencia de la importancia de la formación. Y no somos fanáticos, no, no. Hay que dar razón de nuestra esperanza, no es incompatible la razón con la fe."