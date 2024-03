E91 - 'Un Dios accesible, paciente y... poderoso'

Jesús, solo quedan dos viernes para tu pasión, para el Viernes santo. Tú marcas los tiempos y me enseñas a ir a tu ritmo. Tú sabías que tu entrega por nosotros debería tener lugar en la fiesta de la pascua judía y no antes. Por eso, aplicas prudentemente una estrategia de reserva. Jesús, eres un Dios discreto, paciente. ¿Qué puedo aprender de ti?,¿Sé tener paciencia con las personas que me rodean?,¿Sé tener paciencia conmigo mismo?

“A mí me conocéis, y conocéis de donde vengo, sin embargo, yo no vengo por mi cuenta. El verdadero es el que me envía; a ese vosotros no lo conocéis”. Jesús, tú no dejaste de manifestar la verdad en público. Lo que esperas de mí es que sepa dar testimonio de sobriedad, de señorío. Disfrutar de la amistad sanamente y en positivo.