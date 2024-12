Carito, el cura que evangeliza corriendo: "Muchas veces surgen conversaciones profundas, Eucaristías en el monte o se da espacio para confesiones"

Rafael Caro, conocido por todos como "Carito", es un sacerdote diocesano de Málaga que, a sus 48 años, ha dejado su huella no solo en el mundo religioso, sino también en el deportivo. Hace unos días, Carito completó una de las pruebas más exigentes: una carrera de ultradistancia en Castilla-La Mancha de 174 kilómetros, sin señales en el camino y con solo 5 avituallamientos. Como ha explicado Ana Medina en 'La Linterna de la Iglesia' de COPE con Álvaro Sáez, terminó en 24 horas y alcanzó el séptimo puesto en la clasificación general.

"el silencio"

"Sabía que iba a pasar mucho tiempo solo", ha contado Carito sobre su experiencia en la última carrera. "Lo que más me ha gustado es el silencio, el oírme a mí mismo y, por supuesto, escuchar a Dios. He tenido largos momentos para hablar con Él sobre mis comunidades, mi gente, mi familia, el mundo entero. Eso ha sido lo más significativo." En total, Carito ha participado en 14 maratones, 9 ultras y 18 triatlones tipo Ironman.

Pero el deporte tiene un propósito más allá de la superación personal para Carito: "Me ha enseñado la disciplina, el esfuerzo y la superación. Es una forma de estar mucho tiempo solo, contigo mismo, y también ha sido un gran elemento socializador."

A pesar de competir en pruebas de gran nivel, Carito no busca el reconocimiento ni la victoria en términos absolutos: "No voy a ganar porque compito con auténticos profesionales, pero he alcanzado más veces el séptimo puesto en mi categoría", asegura. Lo que tiene claro es que, como cura, el deporte debe amoldarse a su vida pastoral: "Si te organizas, hay tiempo para todo. Yo madrugo mucho para entrenar, pero jamás antepongo el deporte a mi tarea pastoral".

"el deporte como herramienta de evangelización"

Carito también ve en el deporte una herramienta de evangelización: "Al principio, la gente se extraña de ver a un cura haciendo deporte, pero luego entienden que es una forma de llegar a la gente, especialmente a los jóvenes. El deporte es una manera de convivir y acercarte a ellos". En este sentido, ha añadido que "cuando pasas mucho tiempo corriendo o en bicicleta con alguien, surgen conversaciones profundas. Muchas veces, salen temas como la vocación, incluso se celebran Eucaristías en el monte o se da espacio para confesiones."

"África me tiene enamorado"

A través de su asociación 'Contagia Solidaridad', organiza viajes anuales a África para llevar a cabo proyectos educativos, sanitarios y de infraestructura: "África me tiene enamorado", confiesa, y entre sus proyectos destaca la construcción de salas de maternidad en República Democrática del Congo y la creación de una escuela-taller en Guinea Ecuatorial.