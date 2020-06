El 'viral' gesto de un policía tras arrestar a un cliente que había robado en una tienda que dejó a todos mudo

En estos tiempos donde la pandemia del coronavirus acecha al mundo entero, la clave es tratar de “rescatar de los demás los valores que morirán sin nosotros”. Una frase que podemos leer en un tweet publicado en la cuenta oficial de la Policía Nacional, y que tiene como hashtag #microcuentosreal, invitándonos a prestar atención a los hechos que tenemos frente a nosotros.

Un ejemplo de tantos que recoge este espíritu de la policía, lo ha publicado en las últimas horas La Voz de Galicia, en la que informa sobre un padre que fue arrestado después de que un guardia de seguridad, en un supermercado en Zaragoza, descubriera que había robado cuatro potitos para sus niños, escondiendo el alimento bajo su ropa. El guardia de seguridad descubrió el robo, lo arrestó y alertó a la policía.

Aquí es donde realmente comienza la historia. Lo normal hubiera sido que el hombre fuera multado, pero cuando el agente fue a la escena del robo para interrogar al protagonista, empezaron a saber más sobre lo que había sucedido.

��Un padre de familia sustrae 4 potitos en un supermercado de #Zaragoza. Es sorprendido y llaman��a la @policia



El agente��‍♂️ que acude, viendo la necesidad del hombre, paga la comida infantil y lo deja ir#MicrocuentosReales#FelizLunes#SomosTuPolicíahttps://t.co/VsZF1vgDsgpic.twitter.com/gUmfKr10H4 — Policía Nacional (@policia) June 8, 2020

Ponerse en lugar de los otros

El hombre es el padre de familia que, durante la pandemia, ha perdido su trabajo. La crisis del Covid-19 le ha hecho no tener ni para alimentar a sus hijos. Conocedor de la difícil situación del arrestado, el agente decidió no multarlo y le permitió llevarse la comida para sus niños. De hecho, fueron los mismos agentes quienes pagaron los potitos hurtados.

Conmovido, el agente se puso en el lugar de aquel hombre que estaba pasando por una situación crítica. Por eso, en esta actuación primó la humanidad, hasta el punto de romper las reglas que deberían esperarse frente a un robo, en el que claramente se violaba la ley. Los testigos no daban crédito a lo que estaba sucediendo y ovacionaron a los policías. Los presentes valoraron que el policía fuese capaz de ponerse en la piel de un padre sin recursos, aunque sobrepasase los límites de su trabajo.

Solidaridad de la Policía

En una sociedad que en los últimos meses se ha visto afectada por la pandemia y asiste cómo los problemas económicos son una constante en un número considerable de familias, estos agentes apostaron por la solidaridad para mejorar la situación de una familia. Saben que por pequeño que sea, cualquier gesto insufla de esperanza a quienes más la necesitan.

A este joven hombre no solo le dieron lo que era básico para sus hijos. Le han devuelto su humanidad, algo que no olvidará nunca. Lo han reconocido por su derecho a ser tratado como un ser humano sin importar dónde se encontraba o lo que había hecho. Este hombre no solo necesitaba un recurso material, necesitaba un corazón que le comprenda. Con este gesto, la policía ha demostrado que cada uno hace lo que debe hacer para acompañar el sufrimiento ajeno y que no se puede ir por la vida ajeno a los problemas, ya que si queremos construir una sociedad más humana es necesario buscar hacer algo por los que nos rodean.

Lo verdaderamente valioso de esta noticia es que la policía ha brindado no solo una ayuda inmediata en algo concreto como el alimento para aliviar la necesidad de una familia, sino sobretodo devolverle algo de su dignidad humana.