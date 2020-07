Una perrita estuvo a punto de morir pero en el último instante ocurrió este hecho que cambió todo

La historia de Stella no tiene como elemento protagonista el maltrato animal que leemos en las redes sociales. Al contrario, es la historia de una pequeña perra que durante quince años vivió feliz junto con sus queridos propietarios en el domicilio. Lo que Stella no podía saber era que sus últimos años le iban a deparar muchas sorpresas.

La historia de Stella

"¡Tenemos un sueño y queremos seguir con ello!" Así comienza el mensaje de los voluntarios de una perrera italiana que decidió compartir en las redes sociales el deseo de darle a Stella un último rayo de vida. Se trata de una dulce mascota de quince años que carga a sus espaldas con una historia muy triste, pero al mismo tiempo llena de esperanza para el futuro que le queda por vivir. Poco o mucho tiempo, lo importante es que sea feliz y tranquila. Y eso es lo que quieren todos aquellos que la salvaron de una muerte prematura en Roma y estuvieron con ella durante días, regalándole su tiempo y apoyo.

Uno de los voluntarios cuenta la historia de Stella: “Stella fue salvada de la eutanasia en el último segundo. La dueña de la perra, de avanzada edad y que padece graves problemas económicos, solicitó al veterinario que le pusiera la inyección letal que acabara con su vida. El veterinario se negó a esta práctica, y se puso en contacto con nosotros. Stella estaba feliz y meneando la cola. Así que hemos decidido hacernos cargo de ella. Lo primero que hicimos es hacerle un chequeo clínico completo".

El gesto extremo

Por lo tanto, la historia de Stella no es la de una mascota abandonada o que pudo caer en las garras de la eutanasia por una persona sin escrúpulos, que quería simplemente deshacerse de él. Stella fue llevada con mucho dolor por sus dueños al veterinario, que la tuvieron con ellos durante muchos años y que, en un determinado momento, ya no podían mantenerla en casa. Los propietarios no querían dejarla en una perrera temiendo que pudiera sufrir demasiado, y la mujer tomó la terrible decisión de recurrir al veterinario de confianza para solicitar la inyección letal. Afortunadamente, no se practicó. En el último minuto se agarró a la vida.

Una adopción "de corazón"

"Stella tiene 15 años, es una perra a la que le encanta descansar y estar con la familia; devota y serena, muy equilibrada gracias a la vida hogareña que siempre ha llevado". Es el mensaje que se lee desde la asociación que ahora está buscando nuevos propietarios, justo en la fase más complicada y delicada de su viaje: "Stella estaba moribunda, sin tener ninguna culpa. La estamos hospedando gratis y nos conmueve su enorme sentido de la familia”.

Stella está buscando una “adopción del corazón”, una casa de acogida donde pueda disfrutar de sus últimos años de vida con serenidad. Por Stella, los voluntarios incluso están dispuestos a viajar, siempre que pueda encontrar lo que es realmente una adopción de corazón. Stella siempre ha sido amada y mimada por su dueña, quien con gran sufrimiento seguramente tomó la peor y más dramática decisión de su vida.