El 'Supremo Hacedor' y los ángeles: así es el comentado tuit 'religioso' de la Guardia Civil

La gota fría que ha azotado el levante español en este final del mes de septiembre ha dejado muchas víctimas, desperfectos y trabajo que hacer. Muchas personas han tenido que lamentar grandes pérdidas y las tareas de ayuda son difíciles. La Guardia Civil son algunos de los encargados de intentar paliar los problemas que ha dejado el temporal.

La cuenta oficial de Twitter del cuerpo, ha publicado el pasado 15 de septiembre un vídeo con una de sus actuaciones. En él, varios guardias Civiles, con el agua por la cintura, en plena noche, se acercan a una casa inundada a hablar con sus propietarios.

En el mensaje del tuit se puede leer: "...El Supremo Hacedor le dijo al ángel: "Baja y salva todas las vidas que puedas"... ...Y el ángel contestó "Si, señor, pero quítame las alas para que nadie sospeche"".

La publicación de la Guardia Civil y su historia con los 'ángeles', tiene más de cuatro mil compartidos y quince mil 'me gustas' y ha causado mucho revuelo en las redes sociales. No han sido pocas las tareas que han realizado los guardias civiles para ayudar a la población.

Esta imagen no aparecerá en las noticias, pero estos guardias civiles no han dudado en ayudar a rescatar de las aguas a "Inés" tras las inundaciones de #Orihuela...no fue fácil, pero entre todos lo lograron#ParaServirYProteger...sin distinción de especies pic.twitter.com/WyvZItQAno