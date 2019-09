La sorprendente petición del actor de Hollywood Jim Caviezel sobre la Virgen María

Jim Caviezel es uno de los actores más reconocidos y reconocibles de Hollywood, aunque su ascenso a la fama le llegó tras interpretar a Jesucristo en La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Desde entonces, nunca ha tenido inconveniente en dar testimonio de su fe.

Una de esas ocasiones en las que Caviezel ha dado testimonio en público fue en la cumbre de liderazgo de FOCUS. En ella, celebrada poco después de que el actor asumiera el papel de san Lucas en la película Pablo, apóstol de Cristo, Caviezel ha realizado un emotivo homenaje a la Virgen María, en la que recuerda el papel que la fe ha tenido en su carrera y habla sobre el papel que la Virgen María juega en la vida de los católicos.

En su intervención, el actor explica que, en 1997, tenía una audición para una producción que tenía visos de ser un taquillazo: La delgada línea roja, de Terrence Malick. El director le citó para una audición en su propia casa. Caviezel llegó tarde, porque se entretuvo rezando el rosario en su coche.

