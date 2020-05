El secreto que desconoces para hacer flan casero y que domina una de las mejores cocineras

El flan es uno de los postres por los que más solemos apostar cuando vamos a un restaurante. Sin duda, forma parte de la repostería más tradicional de nuestro país. Su origen es antiguo. De hecho, el nombre 'flan' proviene del francés: 'Torta plana'. Pese a la gran cantidad de variedades que existen a la hora de elaborarlo, hay tres ingredientes indispensables: leche, azúcar y huevos.

Una experta en la elaboración de flanes

Y antes de continuar y mostrarte cómo elaborar un flan casero desde tu cocina... ¿sabías que una de las mejores elaboradoras de flan era una monja? Se trata de Sor Juana Inés de la Cruz. Hermana mexicana del siglo XVII, fue una verdadera artista en el arte culinario, especialmente de los dulces. Recientemente, se publicó en el país centroamericano un libro de recetas de Sor Juana Inés, titulado 'Libro de cocina del Convento de San Jerónimo'.

Sor Juana se especializó en muchos campos como la música, la escritura, los idiomas y, como hemos comentado, la gastronomía. Numerosos autores y estudiosos analizaron esta última faceta de Sor Juana, que además está considerada como una referente del Siglo de Oro español.

Tras este apunte histórico, ahora sí que te ilustraremos con detalle cómo hacer flan de huevo para sorprender a tus hijos, tu pareja o en una reunión familiar, ahora que poco a poco las familias y amigos podemos volver a reunirnos. Francamente, la técnica es sencilla, aunque no todo el mundo la culmina con éxito y, lo mejor, no es un postre que resulte pesado para el estómago, aunque ello depende directamente de la cantidad de complementos extra que incluyamos, como el chocolate o la nata.

Cómo elaborar un flan casero

Para empezar, debemos hacernos con un cuenco de gran tamaño donde depositaremos los huevos y el azúcar. A continuación, añadiremos la leche y comenzaremos a batir todos los elementos. Una vez lo hemos batido (sin que quede excesivamente líquido), lo introducimos en los moldes.

Los moldes pueden cocinarse bien en el horno o en una olla, donde se incluye el agua del baño maría y se deja el fuego en funcionamiento a un nivel medio-bajo por un periodo aproximado de 45-50 minutos. Es importante que el molde quede lo más sumergido posible. Ojo, hay que vigilar que el agua del baño maría no hierva en exceso.

Una vez finalizado el proceso, dejamos que se enfríe el flan a temperatura ambiente y, acto seguido, lo introducimos en un recipiente frío durante varias horas. Un error común para los que se animan a hacer flanes, sobre todo si no tienes mucha experiencia, es que a la hora de desmoldarlo se rompa. Algo que sucede cuando no ha cuajado lo suficiente en la flanera, o no se ha enfriado bien.

Qué hacer en caso de ruptura del molde

En caso de que se haya estropeado el moldeado, hay alternativas para reconducir la situación. El procedimiento es similar al de dar la vuelta a una tortilla de patatas, con la diferencia de que en lugar de una sartén tenemos una flanera. Por tanto, cogemos un plato con dimensiones superiores al del molde, colocamos el plato sobre la flanera y volteamos la flanera y al plato al mismo tiempo a gran velocidad para que el flan se apoye sobre el plato.

Finalmente, tenemos que levantar el molde lentamente para que no se rompa el dulce. Una vez logrado lo más difícil, ya puedes adornar tu postre con algún complemento como nata, crema o sirope.