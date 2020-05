El regalo de un abuelo a su nieta adolescente que la dejó helada por este detalle inesperado

Se acercaban los 16 años de Lauren Blank. A diferencia de muchas otras familias, no iba a tener una fiesta elegante y costosa. Pero igualmente recibió un regalo de cumpleaños que apreciará por el resto de su vida. Lauren había planeado una fiesta solo con sus amigos y familiares más cercanos. Ella quería algo discreto e íntimo con las personas que más apreciaba. No sabía ella de la inolvidable sorpresa que su familia, y más concretamente su abuelo, habían preparado.

Lauren no tenía idea de que su abuelo había estado trabajando en su regalo de cumpleaños durante más de una década. Mantuvo el regalo tan en secreto que ni siquiera los padres de la adolescente conocía sus planes en este día especial.

De hecho, el regalo del abuelo de Lauren fue tan inesperado que todo el mundo empezó a llorar cuando lo vieron. No era un regalo cualquiera, pero no por ello. costoso.

Cuando Lauren finalmente lo abrió, quedó un poco confundida. Dentro de la caja había tres cuadernos, etiquetados como 'Lauren libro 1, 2 y 3.' Lauren no entendía nada, pero pronto todo se resolvería.

Su abuelo Ron le había regalado tres diarios en los que, cuando Lauren tenía tan solo entre entre dos y los cinco años, él escribió cada día relatando las experiencias que ambos habian vivido juntos. "Hola Lauren: estoy empezando ahora, para que un día puedas leer estas palabras y divertirte", escribió Ron Petrillo, de 72 años, en las primeras líneas del primer libro, que data del 16 de febrero de 2003. "Serán nuestros recuerdos".

today for my birthday, my grandpa gave me 3 books filled w stories of each time he hung out w me from the age of 2 to 5. I am speechless.�� pic.twitter.com/fyeOUV1K2J