Hoy se celebra en España la Asunción de la Virgen. Además de ser una jornada de puente a nivel nacional, el calendario sitúa este día de descanso en una fiesta cristiana. Pero, ¿qué se celebra el día de la Asunción de la Virgen? Se trata de un dogma de la Iglesia católica que el Papa Pío XII promulgó en 1950. Esta verdad de fe del catolicismo establece que la Virgen fue "asunta al Cielo" al término de su vida terrenal, es decir, que su cuerpo y su alma fueron llevados al Paraíso.

El Dogma no especifica si la Virgen pasó por la muerte o fue un momento de tránsito, sino que, pasara lo que pasara, fue asunta al cielo. El sacerdote y periodista de COPE, Jesús Luis Sacristán aclara que no hay que confundir la Asunción de la Virgen con la Ascensión de Cristo. "Ella es la Madre de Dios, pero no tiene poder para subir. Es el Hijo, por su poder divino, el que hace subir a María al cielo", explica.

La Iglesia primitiva de Jerusalén - de los primeros tiempos - y varios Padres y Doctores de la Iglesia han sido grandes defensores de este dogma. San Agustín o San Juan Crisóstomo han sido algunos de sus valedores, entre otros. Ellos consideraron que "el cuerpo de María siguió al instante a su alma cuando subió al cielo", confirma Sacristán. Ese legado es el que se ha perpetuado hasta la promulgación del dogma de fe por Pío XII en los años 50.

El relato de la Asunción de la Virgen

La historia de la Asunción de la Virgen que se recoge en la tradición popular - en la que la Iglesia no entra a valorar - cuenta que los apóstoles de Jesús se encontraban en Jerusalén, a excepción de Santiago - que ya había muerto mártir - y Tomás, que se encontraba evangelizando en La India. Los seguidores de Cristo velaban los últimos momentos de vida de la Virgen María, en casa de Juan, otro de los apóstoles.

Cuando pensaron que la Virgen ya había fallecido, los discípulos le cerraron los ojos y la llevan al sepulcro. Poco tiempo después, regresó Tomás a Jerusalén y solicitó ver el lugar de descanso de la Madre del Maestro.

El motivo, cuenta el religioso de COPE, es que "quería comprobar con sus propios ojos un hecho que había visto volviendo de La India y es que, por el camino, había visto a lo lejos a la Madre del Maestro ser llevada entre ángeles fulgurante hacia el cielo". Así, cuando entraron al sepulcro, no había rastro alguno de María.

Hay otras tradiciones del fervor de los fieles que se han ido extendiendo a lo largo del tiempo, como el Misterio de Elche, un auto religioso no sacramental, que recrea la muerte de la Virgen y su tránsito al cielo, el Misterio de la Selva, en la Selva del Camp, en Tarragona. Otras celebraciones en honor del dogma son los tálamos de la Virgen, en Mallorca, donde se hace la exposición de imágenes de la Virgen dormida en la Catedral de Palma de Mallorca y en diversas iglesias de la diócesis, las llamadas "vírgenes durmientes".