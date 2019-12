Pelayo, un niño toledano aquejado de la enfermedad degenerativa Duchenne, ya ha cumplido once años. A pesar de que su distrofia muscular le castiga duramente a diario y el tiempo corre en su contra, no deja de sonreír. Porque él sigue confiando en que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) le vuelva a recetar Ataluren, una medicación que tomaba como uso compasivo hasta hace siete meses y que ahora precisa urgentemente, según reclaman sus padres, Valle y David.

La Consejería de Sanidad explica que la medicación, cuyo coste es de 300.000 euros al año, no aporta ninguna mejoría al niño. Sin embargo, los padres mantienen lo contrario: el Ataluren le haría sobrellevar mejor la enfermedad, que ha entrado en una fase muy preocupante: “Desde que le retiraron la medicación, la situación de Pelayo se ha agravado”, asegura Valle. Ella afirma que su hijo andaba, aunque fuera poco, hasta que le retiraron la medicación.

En este reportaje, el abuelo materno, Manuel, desvela que Pelayo es su ojito derecho, mientras que Charo, la abuela materna, cree en que Dios iluminará seguramente a los médicos que investigan la enfermedad de Duchenne para encontrar una solución para su nieto: “Pelayo me pregunta muchas veces: ¿Pero, abuela, es que no va a haber nada que me cure?”, recuerda Mila, la abuela materna, con los ojos acuosos.

La entrevista a Manuel y Mila fue el momento más emotivo de la grabación. No había ni un solo segundo desperdiciable de los diez minutos que duró la entrevista, cargada de palabras tan sinceras que llegan al corazón.

La grabación de todas las entrevistas, resumidas en este vídeo de siete minutos (grabado y producido por Alberto Moreno en colaboración con el técnico de sonido del Grupo COPE Fran Simón), apenas llevó un par de horas en la casa de Pelayo, adaptada todo lo posible al niño. Allí, su amplia familia, -desde sus padres hasta sus abuelos, tíos y primos- transmitió fuerza y simpatía. Porque Pelayo estuvo rodeado de sus seres más queridos.

A pesar de su corta edad, Pelayo transmite sinceridad cuando habla y, si una cosa no le gusta, o al contrario, no se calla y te lo dice a las claras. Su abuelo Manuel así lo atestigua en este reportaje mientras Mila, a su lado, asiente con la cabeza.

Mucha gente tiene como héroes a personajes públicos y de la alta sociedad, hasta que conoces a este chavalín de once años, rubiales y risueño, que ya solo se mueve en su silla de ruedas. Porque, como dice su padre, Pelayo es suave, “apapachable” y para “comérselo a besos”.