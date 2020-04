'Ningún abuelo sin mensaje': Borja y Miriam animan a sus abuelos María Luisa y Manolo a ritmo de canción

“Queridos abuelos, sois los mejores del mundo entero. No tengáis miedo os estamos apoyando en este tiempo. Queridos abuelos no perdáis la alegría que luchando y amando nos habéis enseñado a vivir cada día. Os queremos mogollón”. Con esta letra tan especial, Borja y Miriam mandan un mensaje de esperanza, ánimo y agradecimiento a sus abuelos María Luisa y Manolo.

Sus padres, que también aparecen en este simpático y original vídeo, no han querido desaprovechar la oportunidad que COPE y TRECE están llevando a cabo y que permite a todos los nietos de España enviar mensajes a sus abuelos, a quienes no pueden ver debido al confinamiento. Estos no solo son publicados en el portal habilitado para la ocasión, sino que también se emiten en el programa 'TRECE al día' para que todos los abuelos puedan ver estos mensajes de cariño y ternura con los que los nietos demuestran quiénes son sus mayores tesoros.

Todos los nietos que quieran pueden enviar un vídeo dedicado a sus abuelos

Y es que el maldito virus se ceba con los mayores. El coronavirus está causando el mayor número de víctimas entre este sector de la población, y a muchos otros les está privando de su mayor alegría: ver y abrazar a sus nietos. El confinamiento obliga a nuestros abuelos a permanecer solos y aislados en sus casas, una medida necesaria que los protege de lo peor, pero que se les hace más difícil de sobrellevar sin el roce del cariño cada día que pasa.

Pensando en ellos y en su vocación de hacer más llevadero este tiempo de crisis sanitaria, COPE.es y TRECE mantienen la campaña ‘NI UN ABUELO SIN MENSAJE’. Basta con entrar en el formulario que hay un poco más abajo en esta página (o bien, entrar en esta web habilitada para la ocasión), registrarse y subir un vídeo en el que los pequeños de la casa se dirijan a los mayores. Todos los vídeos enviados y validados por COPE, serán colgados en COPE.es, en la sección ‘Ni un abuelo sin mensaje’, y una selección se emitirá, además, por TRECE, tal y como ha sucedio con el caso de Borja y Miriam. Estas podrán compartirse y visualizarse siempre que se desee en esta plataforma digital.

Pueden participar nietos de cualquier edad, si bien los menores tendrán que hacerlo con la ayuda de sus padres. Sus tutores legales deberán subir los vídeos a la plataforma y dar su consentimiento marcando las casillas dispuestas en la web al respecto. COPE y TRECE garantizan el uso exclusivo de estos vídeos para esta acción orientada a alegrar la vida a los mayores en tiempos tan duros para todos. Una canción, un mensaje, un dibujo, unas palabras llenas de cariño… Los pequeños de la casa pueden aparecer en el vídeo haciendo aquello que creen que más ilusión les hará a sus abuelos. Lo importante es que no quede ‘Ni un abuelo sin mensaje’.

