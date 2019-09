La modelo colombiana que reza a la Virgen y arrasa en Instagram

Taliana Vargas no tiene problema en dar testimonio de fe. De hecho, siempre que puede, Miss Colombia 2007 recuerda a todos los que quieren escucharla que Dios quiere acompañarnos y llenar nuestros corazones, especialmente el de los jóvenes. Pero no siempre fue así.

Tal y como explica el portal Camino Católico, Taliana se crió en una familia bastante religiosa. Es la mayor de seis hermanas, y recibió la fe, principalmente, de su madre y de su abuela. Acudía a grupos de oración para niños, junto a sus hermanos, recibió la comunión... Pasó la infancia cerca de la Iglesia, y tenía mucha devoción por la Virgen.

Pero todo se torció cuando se fue haciendo mayor. A los 15 años, abandonó su Colombia natal y comenzó a vivir en Estados Unidos. Un cambio drástico en una edad difícil. Taliana se matriculó en estudios de Comunicación y se apuntó para aprender idiomas en Virginia. Poco a poco, su nueva vida comenzó a alejarla de la Iglesia.

A los 19 años, Taliana fue nombrada Miss Colombia. Aquello marcó un antes y un después en su vida. “Hoy veo que yo era una bebé como de llevar en brazos”, dice la modelo. Llegó una época de mucho éxito y reconocimiento, pero que terminó por alejarla completamente de Dios. Nunca se hacía fotos demasiado atrevidas, no llevaba una vida completamente desordenada... pero había dejado a Dios en un segundo plano.

Pronto, empezó a darse cuenta de que aquello no le llenaba. “La euforia de un gran evento, ser el centro, pensar que lo que yo tenía era porque yo luchaba, que yo lo merecía… pero en el hotel siempre sentía ese vacío en el corazón”, recuerda.

Fue así como comenzó a coquetear con experiencias New Age y orientales. “Probé taichi, yoga, el budismo… buscaba esa paz que todos los seres humanos buscamos, y no la encontraba”, rememora Taliana.

Poco a poco se había separado de la Iglesia y poco a poco comenzó a volver. “Algunos días iba a un grupo de oración, y sentía una paz muy linda… pero se esfumaba enseguida. Por entonces, Taliana no se confesaba, no comulgaba y no hablaba con Dios con regularidad.

En 2009, Taliana conoció a Rochi Stevenson, una afamada presentadora de Caracol TV, que le habló de su fe. Stevenson era muy devota de la Virgen, porque había tenido una profunda experiencia espiritual con ella. La presentadora animó a Taliana a acercarse a la Virgen.

Dos años después, en 2011, Taliana participaba en una serie de televisión titulada “Chepe Fortuna”. Allí conoció a la actriz Margalida Castro, que en la ficción era su abuela. Castro también tiene mucha devoción a la Virgen, e incluso ha escrito libros sobre ello. La actriz le dejó algunos para que los leyera, lo que aumentó su interés por la Virgen -y con ello, su interés por Dios-, y llegaron a rezar juntas durante algunos descansos del rodaje.

Aunque el momento clave para que Taliana Vargas regresara a la fe fue en 2012. Durante un rodaje, su compañero y amigo Freddy Flórez invitó a Taliana a visitar una iglesia que se estaba construyendo junto al set de grabación. Al principio, la actriz le dio largas, porque no le apetecía complicarse.

Pero de repente, algo en ella despertó y decidió probar. Era domingo, el día del Señor. Acudió a la Iglesia media hora antes de que comenzara la misa y encontró un buen sacerdote que le entregó una estampita de la Virgen. Taliana pensaba que era la Milagrosa, pero el cura le aclaró que se trataba de la Virgen de la Paz. Además, el sacerdote le dio un consejo: “Aquí van las cinco piedritas para combatir sus males”, le dijo. Ella sabía que necesitaba una disciplina fuerte. Era una apuesta a todo o nada para cambiar de lleno su vida, así que escuchó lo que el sacerdote tenía que decirle.

Esas cinco piedritas que el sacerdote le entregó eran: orar con el corazón el Santo Rosario, participar en Misa y recibir la Eucaristía, confesar diariamente, practicar el ayuno y leer la Biblia.

Taliana pensó que eso no era para ella. “¿En qué momento voy a poder rezar el Rosario? Si a las 6 de la mañana estoy en el gimnasio, y luego grabando 14 horas…”, le dijo al sacerdote. Pensaba que, simplemente, no lo podía hacer. No estaba hecha para algo así. Pero no esperaba la respuesta que el sacerdote le dio. “Te doy este Rosario de la Virgen de la Paz que es cortito: un padrenuestro, un avemaría y un gloria, siete veces. En tres minutos lo tienes chequeado”, le dijo.

Taliana Vargas, en una imagen de su perfil de Instagram.Instagram @talianav

Taliana se comprometió a realizarlo. “Tres minutos sí le puedo dedicar”, pensó. Así, con un rosario exprés de 3 minutos, la actriz volvió a la casa del Padre como el hijo pródigo. Ese primer día, con su oración no alcanzó paz, pero se animó a insistir. Tres minutos de oración cada día no era un compromiso demasiado duro. “Hoy me da vergüenza, pero ese fue mi inicio, las cosas del Espíritu van poco a poco”, explica ahora.

Así, poco a poco, fue retornando a la vida sacramental. Después de mucho tiempo, Taliana decidió acercarse al confesionario y reconciliarse con Dios. “La que primero me conquistó, enamoró y me consentía en mis pataletas fue la Virgen María”,explica.

Luego encontró un grupo de oración de gente joven, como ella. Administradoras, políticas, de todo. “Antes pensaba que solo las abuelitas eran religiosas: hoy sé que hay una multitud de jóvenes entusiastas del Señor, con ganas de ser santos y que hay muchas obras de fe fecunda”, recuerda Taliana entre risas.

Entretanto, Taliana ha conocido el amor: se ha casado con su esposo, el político caleño Alejandro Eder, y ha tenido una preciosa hija a la que ha bautizado como Alicia María.

En 2017, Taliana fue la persona escogida por el cardenal Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá, para presentar al Papa Francisco en el encuentro que mantuvo con los jóvenes en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el 7 de septiembre de 2017, en su viaje apostólico al país sudamericano.

Antes, en 2013, Taliana lanzó una fundación para niños necesitados. Sus prioridades habían cambiado, y se dio cuenta que lo que realmente le llenaba era ayudar a los demás. Desde entonces, sus esfuerzos y sus desvelos están puestos en Casa en el Árbol, que así se llama. “El éxito no me llenaba: entregar aquí el tiempo, un servicio, una sonrisa… eso sí me llena, duermo en el mismísimo cielo”, concluye Taliana.