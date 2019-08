El misterioso personaje de la serie 'Stranger Things 3' en el que nadie se ha fijado

La tercera temporada de 'Stranger Things' ha triunfado en todos sus aspectos. Pero hasta ahora muy pocos, se habían fijado en algo que aparece en todos los nuevos capítulos. Una personaje insospechada y que nadie esperaba.

Mientras un grupo de niños -cada vez más mayores- combaten contra los monstruos de un mundo alternativo entre luces de neón, misterio y canciones de los años ochenta, una protagonista misteriosa se ha 'colado' en una de las series más exitosas de los últimos años. Nadie había reparado en ello, y obviamente es un pequeño detalle que, al menos por el momento, no adquiere gran importancia en la trama. Pero está ahí.

El periodista Antonio Moreno -un fan de la serie y un conocido en Twitter- ha sido el culpable de que este curioso 'misterio' salga a la luz. En uno de sus populares hilos de twitter, ha contado cómo se dio cuenta de que la mismísima Virgen María, aparecía en todos los episodios de la nueva temporada de Stranger Things.

La historia comienza por el final, ya que es el momento donde más claramente podemos contemplar el hecho: en una de las últimas escenas, la actriz Maya Hawke -que interpreta a Robin en la serie- aparece con un rosario colgando del cuello. Ojo con el 'hilo' que contiene spoilers.

A raíz de ese pequeño detalle, que llama la atención, Moreno se fija más en una medalla que aparece durante toda la temporada: la que porta uno de los personajes más importantes, Billy Hargrove el hermano de la amiga pelirroja de los protagonistas.

Y resulta que, para colmo, esa medalla parece tener grabada la imagen de... ¡la Virgen del Pilar! Ni más ni menos, una de las advocaciones marianas españolas más importantes de nuestro país. No deja de ser curioso además, la historia redentora del personaje y la importancia que tiene su madre en la trama.

¿Será una simple medalla... o estaba ahí por algo? No sabemos muy bien cómo, pero la Virgen que da nombre a una de las basílicas más importantes de España se ha colado hasta en Stranger Things. La Madre que ha llevado a millones de fieles a lo largo de los años a peregrinar a Zaragoza, a conocer la historia del milagro del pilar es capaz de llegar a todas partes.

