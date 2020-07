La misa más especial para este sacerdote recién ordenado que ha conmovido las redes sociales

El Padre Anthony Ferguson, un sacerdote americano recién ordenado, había decidido hacer algo especial para el cumpleaños de su abuela que cumplía 98años. Lo que probablemente hubiera sido un día en compañía de su familia terminó siendo un día como cualquier otro por culpa de la pandemia del coronavirus.

Al igual que muchas personas de su edad, la abuela del padre Ferguson ha vivido la cuarentena en uno de las muchas residencias de ancianos en los Estados Unidos que se han visto obligados a cerrar para evitar que la pandemia llegase a sus puertas. Las visitas familiares han sido restringidas o solamente podían hablar a través de ventanas. Y por supuesto los ancianos no han podido participar a las Misas en las parroquias cercanas.

Pero si no podía venir a la iglesia, su nieto, Padre Ferguson, decidió que ya era hora de que la Iglesia acudiera a ella para una misa dominical muy especial. Una maravillosa idea para celebrar su cumpleaños, el sacerdote católico se puso justo afuera de su ventana para realizar una misa que significó mucho para su abuela.

It was my great joy to celebrate a mass outside my Grandma’s nursing home window this morning — on her 98th birthday no less!



God is so so good. pic.twitter.com/pqL9Qi10Ng — Fr. Anthony Ferguson (@FatherFerg) July 18, 2020

Padre Ferguson tuvo mucho cuidado en tomar todas las precauciones necesarias, dada la situación, y no dudó en utilizar mascarilla y en mantener distancia poniéndose fuera de su ventana. La puerta corredera de cristal se abrió unos centímetros para que ella pudiera seguir las oraciones.

También decidió fotografiar la experiencia en una serie de imágenes compartidas en Twitter. "Fue una gran alegría celebrar esta mañana una misa frente a la ventana de la residencia de ancianos de mi abuela, ¡en su 98 cumpleaños!", y añadió: "Dios es tan bueno". Padre Anthony Ferguson ha conseguido conmover a miles de personas por esta fotografía muy especial.

En la imagen se puede ver a su abuela de 98 años asistiendo a la misa que celebra el nieto. La abuela siguió la celebración desde su habitación en la residencia de ancianos donde vive y postrada en la silla de ruedas.

Lift up your hearts!!! ❤️ pic.twitter.com/FlJQZQxlri — Fr. Anthony Ferguson (@FatherFerg) July 18, 2020

El joven sacerdote fue ordenado el pasado día 11 de julio en Estados Unidos y ya aquel día su abuela, casi centenaria, siguió la ordenación sacerdotal por televisión. La abuela de Anthony Ferguson lleva bombona de oxígeno a causa de sus dificultades respiratorias, pero manifestó una inmensa alegría de poder asistir físicamente a una misa celebrada por el nieto en plena pandemia.

Los mensajes en Twitter celebran la emoción del momento y han llegado desde países tan diversos como Filipinas, Alemania, Estados Unidos o México.

This is my 97 year old Grandma live-streaming my priestly ordination.



She’s amazing �� pic.twitter.com/uZM2HGR8Nh — Fr. Anthony Ferguson (@FatherFerg) July 12, 2020

Happy birthday to my dear friend, @ebartolz — I asked her for dating advice, and she gave me a friendly, providential push towards the priesthood instead ���� pic.twitter.com/IpEu8cHK0G — Fr. Anthony Ferguson (@FatherFerg) July 14, 2020

La amiga que lo empujó al sacerdocio

El padre Ferguson ha contado también en Twitter cómo llegó al seminario: un día pidió a una amiga que le diera consejos para ligar y encontrar novia, y esta le habló de tal modo que se le giró el mundo: lo convenció de que su vocación era ser sacerdote. Ahora, una vez ordenado, Ferguson ha relatado este suceso y ha incluido una fotografía dando la bendición a Eileen Bartolozzi, su amiga, que es católica.

Él escribió: «Feliz cumpleaños a mi querida amiga @ebartolz. Y añadió: «Le pedí consejos de citas y ella, en cambio, me dio un empujón amistoso y providencial hacia el sacerdocio». Eileen respondió al tuit: «Animarte a que te unieras a la Iglesia fue el mejor consejo que podía haberte dado».