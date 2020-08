El mensaje que dejó en 'Unidos en COPE' esta mujer enferma de cáncer que ha fallecido en las últimas horas

Ha fallecido víctima del cáncer que padecía María Requena. La noticia no la leerás en ningún medio de comunicación, ya que María no era deportista, política, artista o modelo. Era enfermera en Murcia. A lo largo de su trayectoria profesional y ya como paciente, se convirtió en una de las grandes defensoras de los cuidados paliativos cuando ya no existe un tratamiento eficaz contra la enfermedad.

María Requena nunca se rindió. Superó en un primer momento el cáncer de mama que le fue diagnosticado. Pero tiempo después, por desgracia, volvió a reaparecer. Cuando los médicos no podían hacer frente a la enfermedad, María se trasladó hasta Cartagena para recibir un tratamiento paliativo que le permitiera aumentar su esperanza de vida.

El pasado Jueves Santo, el 9 de abril, María Requena participó en el programa especial ‘Unidos en COPE’, una iniciativa inédita de la historia digital de España, una retransmisión de doce horas ininterrumpidas por videostreaming que incluyó también diferentes conexiones con TRECE y la antena.

Durante la entrevista virtual, María nos contó cómo estaba afrontando el tratamiento: “Con este tratamiento obviamente hay días que estás bien y otros en el que te sientes más cansada y todo te parece imposible”.

El confinamiento de María Requena

Durante las semanas más duras del confinamiento como consecuencia de la propagación del COVID-19, atravesó momentos difíciles. Y es que al tener las defensas más bajas, los doctores le prohibieron salir de casa bajo ningún concepto, menos el día en el que tiene que recibir el tratamiento paliativo en el hospital. “Yo creo que por el tratamiento si es verdad que necesitas descansar en casa, pero hay días en que necesitas la luz del sol y se echa de menos. El confinamiento tiene una parte buena por el estar acostumbrados a luchar, día a día, con mil cosas, pero por otra parte se necesita ese aire fresco de salir a la calle”.

La enfermedad nos iguala a todos. No entiende de condiciones sociales. Pero María sí contaba con la ventaja de ser enfermera, por lo que conocía bien el proceso que debía seguir para salir adelante: “Cuando me dijeron que tenía cáncer, llevaba el pijama de enfermera en la planta de oncología. Me habían hecho las pruebas, pero yo seguía trabajando y recuerdo perfectamente la última habitación en la que yo he entrado de enfermera. Era una chica joven, que me estaba enseñando la peluca que se acababa de comprar, y cuando salí de la habitación me llamaron para confirmarme que tenía el bicho”.

Pero lejos de rendirse, María no solo ha luchado contra su cáncer, sino que compaginó esta batalla con la puesta en marcha de proyectos destinados a las personas que están padeciendo tratamiento oncológico en Cartagena.

El proyecto 'Secunda Smile'

En particular María, nos explicó en ‘Unidos en COPE’ en qué consistía el proyecto “SECUNDA Smile” que nació hace cinco años: “Yo era una apasionada del mundo de los tratamientos paliativos, hice un máster, me informé sobre este mundo porque cuando eres joven ves situaciones familiares muy duras y te pueden afectar mucho. Por eso la característica de este proyecto es que todos los que participan son estudiantes sanitarios, se les quiere dar la oportunidad, desde el principio de la carrera, de conocer a fondo lo que es el dolor y el sufrimiento. Los voluntarios intentan conocer a las personas que hay detrás de los pacientes, porque no hay que olvidarse que siguen siendo personas, y muchas veces hay detrás historias muy bonitas. A veces cuando entras en un hospital solamente se habla de tratamiento, de dolor, pero él sigue siendo una persona. Preguntar por sus aficiones, por sus sueños, ayuda muchísimo al paciente y a sus familias, pero sobre todo a sus estudiantes”.

Vídeo

Maria nos quiso contar la historia que, según ella, es la más extraordinaria por sus circunstancias, “un paciente, que tenía ya muy avanzada su enfermedad, no aceptaba este proceso, y al no aceptarlo era una persona muy “desagradable”, era un paciente bastante complejo. Justo un día, nos enteramos de que era su cumpleaños, y las voluntarias le hicieron una tarjeta de felicitación a ese paciente y yo, en ese momento, tenía una chica que le hacía de tutor que se llamaba Sol. Le apasionaba esa profesión, se hizo voluntaria en el proyecto en el minuto 1. Y resulta que cuando entramos en la habitación del paciente y le cantamos el cumpleaños feliz, el paciente se derrumbó. Lo que necesitaba era calor humano, empezó a sonreír, a contarnos cosas, y Sol ese día se fue a su casa muy contenta porque realmente había conseguido unir enfermería con el voluntariado”.

María nos ha querido contar esta historia porque “la providencia quiso que yo fuera su primera y su última tutora, y que ella fuera mi última alumna porque en junio, cuando acababa de cumplir 20 años, Sol falleció”.

Para concluir la entrevista, María Requena nos dejó una última reflexión: “Con estas enfermedades descubres la belleza de cada ser humano, la delicadeza del profesional sanitario, y descubres que las cosas más grandes, y hoy además que es Jueves Santo, que es el día del amor fraterno por antonomasia, son invisibles a los ojos de muchas personas”.

María Requena falleció el pasado miércoles, 5 de agosto. Según nos han contado, ha muerto rodeado de sus seres queridos. Descansa en paz, María.