El matrimonio barcelonés que ha lanzado una marca de ropa cristiana

Javier y Nuria empezaron a salir con 18 años. Y aunque no lo vayan a decir ellos, son unos valientes. Se casaron a los 23 años después de 5 años juntos. Ahora tienen 27 años, ella es profesora y él asesor fiscal en Barcelona y dicen sin pudor que cada día que pasan juntos están "más tontos". En su relación viven con naturalidad,que además de sus trabajos participen en distintos proyectos. Tienen un grupo de oración, acuden como voluntarios los domingos a una cárcel para jóvenes y además han fundado una marca de ropa muy particular.

No sé qué le parecerían a Inditex los eslóganes God is good all the time (Dios es bueno todo el rato), Awake my soul (despierta mi alma) o Child of God (hijo de Dios), lo que está claro es que este matrimonio barcelonés quiere dar un sentido a su proyecto. Que no sea vender ropa, sino que tenga un sentido.

'The Heaven Lift' nació a raíz del grupo de oración en el que participan con unos amigos. Uno de sus compis se sentía "como en el cielo" así que decidieron bautizarlo como 'Lift' (ascensor). Los dos empezaron a sentir una "inquietud" por llevar a cabo un proyecto para los jóvenes que expresase eso que vivían gracias a su relación con la fe. Así que "estamparon dos sudaderas, crearon un Instagram" y comenzaron con este 'ascensor al cielo'.

The Heaven Lift

La marca es 100% benéfica y durante los escasos ocho meses que tiene de vida el proyecto, ya han podido hacer donaciones a proyectos de evangelización. El dinero que sacan de cada producto que lanzan -sudaderas, camisetas, gorras, calcetines...- va enteramente destinado a financiar proyectos solidarios.

Él se ocupa del tema financiero, ella de la atención al cliente y Dios les ha regalado tres compañeros en esta pequeña aventura que han iniciado. Eduardo, Guillem y Gonzalo se involucran para sacar adelante este proyecto que quiere 'despertar el alma' de la gente para que aprovechen cada segundo de su vida, ya que "la que Dios nos ha regalado" y que se sepan 'hijos de Dios'.