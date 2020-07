Más de tres meses separado de su abuela por el COVID-19 y se le ocurre esta alocada idea para volver a verla

Durante estos meses de pandemia hemos podido leer muchas historias de personas que, por una buena causa, ha protagonizado verdaderas hazañas que iban más allá de sus capacidades. La de Corey Cappelloni seguramente no es como las demás: este atleta, que se había marcado como meta correr seis días seguidos en el desierto del Sahara, creó un nuevo reto con un carácter más personal. Es la ultra-maratón para derribar la distancia que le separaba de su abuela Ruth.

Por ello, durante estos meses de pandemia, Corey cambió el desierto por las carreteras que separan la capital de Estados Unidos, Washington DC, donde reside, hasta su ciudad natal, Scranton, en Pensilvania. Allí vive su abuela Ruth, que, con 98 años, está recuperándose tras contagiarse de coronavirus.

Así es cómo Cappelloni decidió emprender su séptima ultra-maratón. Su motivación podía ser simplemente dar un abrazo desde la distancia a su abuela, confinada en una residencia de ancianos. Con esta iniciativa además, el atleta recorrió 351 kilómetros por una buena causa: crear conciencia sobre el problema del aislamiento de los mayores en la pandemia.

“Run for Ruth” (Correr por Ruth) fue el lema de esta sorprendente ultra-maratón de resistencia – seguramente la más larga y gratificante en la vida de Cappelloni — y que finalizó el pasado 19 de junio frente al Centro de Enfermería y Rehabilitación Especializada de Allied Services de Scranton.

Habiendo salido de Washington siete días antes, la carrera de Cappelloni tenía un objetivo específico: recaudar dinero para comprar móviles y tabletas con las que los ancianos aislados en Estados Unidos por la COVID-19 pudiesen comunicarse con sus seres queridos.

