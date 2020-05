María Luisa, la monitora scout que quiere “ser ejemplo” ayudando en un economato social

Durante estas semanas no paramos de descubrir iniciativas de ayuda que, no olvidemos, van a seguir haciendo falta durante mucho tiempo. A pesar de que la situación de emergencia sanitaria vaya quedando atrás, sus consecuencias van a estar presentes más tiempo. La crisis económica es una realidad y en ese escenario la labor que realizan de forma desinteresada jóvenes scouts también es más que necesaria.

Son miles en todo el país y a través de una de ellas hemos querido conocer la motivación y la labor que realizan. María Luisa tiene 20 años, desde los 5 forma parte del Movimiento Scout Católico, y ahora es monitora de un grupo de niños: “Intentamos dar ejemplo y por eso yo he ido a un economato social, porque yo quiero que ellos vean que el scout tiene que estar en los momento difíciles y ayudar a que esto mejore”, nos cuenta desde Huelva. Allí reside y colabora en esa especie de supermercado en el que las familias más desfavorecidas pueden adquirir, a bajo coste, productos básicos: “La labor que hacemos es tanto de reponer, como de repartir. Intentamos que no tengan que cargar con peso, también les ayudamos a sacar la compra, lo que necesiten”, relata.

María Luisa nos cuenta como, con el paso de las semanas, son más las personas que acuden a este tipo de centros. Este en concreto lo dirige la Asociación Resurgir. La experiencia, asegura, ya le está cambiando: “Te das cuenta del valor que tienen cosas simples. Ver como un padre tiene que elegir entre una tableta de chocolate para su hijo o un bote de aceite... Te parte el corazón”, confiesa.

Durante la conversación que mantiene con COPE, María Luisa insiste en dejar una reflexión. Comentamos que la ayuda que personas como ella están dando la solían protagonizar hasta hace nada personas más mayores. Ahora, por razones evidentes, muchos de ellos no pueden, ni deben, asumir tantos riesgos en primera línea. Por eso, el mensaje de esta joven es claro: “Yo hago un llamamiento a lo jóvenes para que se mueven. Sean scouts o no, tengan fe católica o no, porque se nos viene todo encima y la gente no se lo merece”, resaltaba. Lanza el guante y espera que sean muchos los que lo recojan. Porque en tiempos de coronavirus, todo ayuda, es bien recibida.